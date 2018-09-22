هشت سال دفاع مقدس سند پر افتخار تاریخ ۴۰ ساله انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس بیانیه صادر کرد که متن بیانیه به شرح ذیل است:

هشت سال دفاع مقدس، سندی پرافتخار از تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی ایران است که در آن رشادت‌ها و فداکاری‌های غرورآفرین ملتی غیور، مقاوم، بصیر و ولایتمدار به تاسی از آموزه‌های عاشورای اباعبدالله الحسین (ع) به ثبت رسیده و گواه ایستادگی مردم مسلمان ایران در برابر هرگونه تعدی و تجاوز دشمنان اسلام و انقلاب به میهن اسلامی است. دفاع مقدس روایت غیورمردان و شیرزنانی است که جان پاک خویش را با شور عاشورایی و شعور حسینی در راه پاسداری از آرمان بلند انقلاب اسلامی و اعتلای جمهوری اسلامی فدا کردند و امنیت، پیشرفت و سرافرازی را برای ایران عزیز به ارمغان آوردند.

دفاع جانانه و مقدس ملت آزاده ایران در جنگ تحمیلی رژیم دست‌نشانده بعثی عراق، نقشه شوم استکبار جهانی و دسیسه شیطانی دشمنان قسم‌خورده اسلام که با خیال خام نابودی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی طراحی شده بود، باطل کرد و با عنایت حضرت حق، هدایت و رهبری حکیمانه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و ایمان، اخلاص و پایداری ملت ایران، فرصتی طلایی و مغتنم در جهت حفظ روحیه انقلابی، تقویت قوا، تحکیم اراده ملی، عزت و سرافرازی ایرانیان ساخت.

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با گذشت سی سال از پایان پیروزمندانه دفاع مقدس ملت غیور ایران در برابر متجاوزین، آثار و برکات مقاومت تاریخی رزمندگان رشید اسلام، در منطقه و کشورهای اسلامی هویدا شده و بسیاری از تحلیلگران منصف سیاسی، احیای مقاومت اسلامی و شکل‌گیری جبهه بزرگ بیداری را در مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی، مرهون حماسه دفاع مقدس ملت ایران می‌دانند گویی پژواک پیام راستین شهدای گلگون کفن میهن اسلامی در سراسر گیتی طنین‌انداز شده است.

هفته دفاع مقدس در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی مغتنم است تا با تحقیق و تدقیق در ظرفیت‌های این هفته و توجه به معارف دفاع مقدس ضمن نمایش اقتدار نظامی و تبیین دستاوردهای چهل سالۀ انقلاب اسلامی در عرصه دفاعی، در مسیر وحدت‌بخشی و امیدآفرینی گام برداشته شود تا توطئه‌های جدید استکبار جهانی در قالب تحریم علیه کشور، تشدید فشارهای اقتصادی به مردم مسلمان ایران و گسترش ناامیدی شکست خورده و دشمنان نظام و ایادی داخلی آنان به مقاصد شوم خود دست نیابد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌ها و دلاوری‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس، نقش‌آفرینی پررنگ فرزندان دیارمیرزا در خط مقدم جبهه‌های حق علیه باطل و همچنین حمایت و پشتیبانی از رزمندگان در قالب هدایای هزار کامیونی در دوران دفاع مقدس را ارج نهاده و بر آستان دلیرمردان و شیرزنان این مرز و بوم درود و سلام می‌فرستد و از درگاه خداوند متعال، تداوم مقتدرانۀ انقلاب اسلامی را در پرتو منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) تا انقلاب حضرت ولی‌عصر(عج) مسئلت می‌نماید.