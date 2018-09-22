صعود نماینده ایران به فینال مسابقات بسکتبال بین دانشگاهی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، دومین دوره مسابقات بسکتبال بین دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه ( AUAP) از ۲۷ شهریور ماه با حضور ۱۰ تیم در شهر ژنگزو چین آغاز شد. تیم دانشگاه تهران نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل نماینده دانشگاه Henan چین به پیروزی رسید و به فینال این رقابتها صعود کرد.

بسکتبالیست های دانشگاه تهران در مرحله گروهی تیم های دانشگاهی چین، تایوان و اندونزی را شکست دادند و به عنوان سرگروه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. ایران در این مرحله تیم دانشگاه Henan چین را با نتیجه ۸۷ بر ۶۱ شکست داد و به مرحله نهایی این مسابقات راه یاف.

بسکتبالیست‌های دانشگاه تهران امشب برای کسب مقام قهرمانی مقابل تیم دانشگاه بین المللی sias میزبان مسابقات قرار خواهند گرفت.