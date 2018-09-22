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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

صعود نماینده ایران به فینال مسابقات بسکتبال بین دانشگاهی آسیا

صعود نماینده ایران به فینال مسابقات بسکتبال بین دانشگاهی آسیا

تیم بسکتبال دانشگاه تهران با غلبه بر نماینده چین به فینال دومین دوره رقابت‌های بین دانشگاهی آسیا و اقیانوسیه راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، دومین دوره مسابقات بسکتبال بین دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه ( AUAP) از ۲۷ شهریور ماه با حضور ۱۰ تیم در شهر ژنگزو چین آغاز شد. تیم دانشگاه تهران نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل نماینده دانشگاه Henan چین به پیروزی رسید و به فینال این رقابتها صعود کرد.

بسکتبالیست های دانشگاه تهران در مرحله گروهی تیم های دانشگاهی چین، تایوان و اندونزی را شکست دادند و به عنوان سرگروه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. ایران در این مرحله تیم دانشگاه Henan چین را با نتیجه ۸۷ بر ۶۱ شکست داد و به مرحله نهایی این مسابقات راه یاف.

بسکتبالیست‌های دانشگاه تهران امشب برای کسب مقام قهرمانی مقابل تیم دانشگاه بین المللی sias میزبان مسابقات قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 4408599
زینب حاجی حسینی

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