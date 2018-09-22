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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

جودو قهرمانی جهان - باکو؛

بریمانلو راهی مرحله سوم شد/ نماینده رژیم اشغالگر قدس باخت

بریمانلو راهی مرحله سوم شد/ نماینده رژیم اشغالگر قدس باخت

جودوکار تیم ملی کشورمان در دومین مبارزه خود رقیب قرقیزستانی را شکست داد و در مبارزه سوم به مصاف رقیب سوئدی می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در باکو جریان دارد، محمد محمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم در مبارزه دوم خود «ایشن امانوف» از قرقیزستان را شکست داد و راهی دور سوم شد. 

این نماینده کشورمان در اولین دیدار خود در گروه D به مصاف «کیم چول وانگ» از کره شمالی با رنکینگ ۱۰۸ دنیا رفت و در ثانیه پایانی با ضربه فنی پیروز شد. «تامی ماکیاس» نماینده سوئد در بالای جدول جودوکار رژیم اشغالگر قدس را شکست داد تا خیال بریمانلو راحت شود. 

وی در مبارزه بعدی خود باید با این سوئدی مبارزه کند. 

رقابتهای جودو قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه با حضور ۷۵۸ جودوکار از ۱۲۵ کشور در باکو آغاز شده، تا پنجم مهرماه ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 4408600

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