آمریکا نگران نفوذ ایران در جهان است

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ پاسدار علی ابراهیم زاده صبح شنبه در مراسم رژه۳۱ شهریور در گناباد اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی اول و دوم می توان گفت جنگ تحمیلی ایران بزرگترین جنگ بوده که به مدت ۸ سال به یک کشور تحمیل شده است.

وی ادامه داد: جوانان ما امروز باید تحقیق درستی از وضعیت ایران داشته باشند و اگر نگاه به نقشه ایران داشته باشیم متوجه خواهیم شد دشمن چه مقدار از خاک این کشور را جدا کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه گناباد تصریح کرد: دشمن در نظر داشت بار دیگر ایران را در ۳۱ شهریور ۵۹ کوچکتر کند ولی با رشادت های مردم شکست خورد ولی آمریکایی ها همچنان دارند این نقشه شوم را دنبال می کند.

ابراهیم زاده عنوان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران فکر می کند نظام ما ضعیف شده و با این نیت اهداف دیگری را در سر می پرورانند ولی از این نکته غافل شده اند که روحیه شهادت طلبی در این کشور موج می زند و مردم نخواهند گذاشت توطئه های آن ها به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: امروز آمریکا از نفوذ ایران در منطقه و جهان نگران است و سعی می کند به هر روشی که شده که ما را متوقف کند و شاهد آن هستیم که روش هایی مانند تحریم و یا فشار اقتصادی را پیش گرفته است.