تعطیلات رسمی زمستانه مدارس مدنظر مجلس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع چالش های تربیت دینی به روی آنتن شبکه آموزش‌رفت، گفت: تربیت دینی فقط نمی‌تواند به عهده آموزش و پرورش باشد و نهادهای مختلفی در آن دخیل اند و نقاط ضعف و قوت متوجه تنها یک دستگاه نیست. چهارماه است بچه ها با مدرسه ارتباط ندارند اما سایر نهادها چون رسانه ملی فعالیت می‌کنند. همچنین محتوایی که نظام آموزشی ما تهیه می‌کند محتوای مناسبی هستند.



میرزاده درباره سرانجام «تعطیلی زمستانه مدارس» که اخیرا دوباره از سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شده است، بیان کرد: برنامه ششم توسعه مدنظر ماست و همه باید برنامه را اجرا کنیم.



وی افزود: اگر قصد تغییر داریم باید هر پنج سال یکبار آن تغییر را در برنامه های توسعه بگنجانیم نه آنکه هر دم از این باغ بری برسد. تعطیلات رسمی زمستانه مدنظر ما نیست و طبق قانون شروع و پایان مدارس همان اول مهر و آخر خرداد است و اگر دولت قصد دارد چنین کاری انجام دهد باید در قالب لایحه به مجلس بیاورد و آنطور نیست هر وزیری بخواهد قوانین را تغییر دهد.



سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعطیلات غیررسمی ما کم نیست و بعید می دانم با افزوده شدن تعطیلات رسمی بتوانند محتوای آموزشی را کامل تدریس کنند، گفت: در آن صورت باید محتوا را هم متناسب سازی کنند. فقط سال قبل از سوی محیط زیست در لایحه هوای پاک مصوبه ای جابجایی تعطیلات مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه دیگری هم در این باره به مجلس نیامده است.

