وحدت عامل پیروزی در دفاع مقدس بود/ شاهد ذلت و زبونی استکبار هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح با اشاره به اینکه همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند «دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی است» این گنجینه ارزشمند باید کشف شود و از آن درس بگیریم، اظهار داشت: سه عامل اصلی باعث پیروزی ما در دفاع مقدس شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل پیروزی ایران در جنگ هشت ساله دفاع مقدس «نصرت و امدادهای الهی» بوده است، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس دست یاری خدا را مشاهده کردیم، بعد از آن نیز مشاهده کردیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان وحدت، انسجام و یکپارچگی مردم را دومین عامل پیروزی ایران در جنگ هشت ساله دانست و افزود: همراهی و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح باعث پیروزی ایران بوده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ولایت و رهبری سومین عامل پیروزی در دفاع مقدس بوده است، افزود: با پشتیبانی ولایت بر تمام مشکلات غلبه می یابیم.

وی یادآور شد: این انقلاب، انقلابی الهی است. هیچ گره ای نیست مگر اینکه با نصرت الهی و رهنمودهای رهبری و به دست ملت باز شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه اگر امروز مشکل اقتصادی است با نصرت الهی، رهنمودهای رهبری و همراهی مردم این مشکل حل می شود، اظهار داشت: آنچه که در دفاع مقدس به دست آوردیم تجربه گران سنگی است که تداوم انقلاب را نیز رقم می زند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه ۳۱ شهریور و این مراسم رژه نیروهای مسلح یادآور همه فضیلت ها و همه عناصری است که در دوران دفاع مقدس باعث پیروزی ما شد، تصریح کرد: خدای متعال را شاکریم که در چهلمین سال پیروزی انقلاب شاهد ذلت و زبونی استکبار هستیم و اقتدار و امنیت ایران اسلامی در دنیا مثال زدنی است.