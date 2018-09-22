برخی با مانور تجمل گرایی و اشرافی گری در پی ناامیدی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی مقدسی صبح شنبه در نخستین روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اجتماع بزرگ بسیجیان عاشورایی که در شهرک امامیه دماوند برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: ۴۰ سال پیش ملت غیور ایران حرکتی را اغاز کردند که جهان اسلام هم اکنون تشنه ندای مظلومین ملت ایران و پیام این ملت است و در استانه چهلمین سال پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی کاری کرد که امریکا که ارزوی آمدن به ایران و سرکوبی انقلاب را داشت دستور کشیدن دیوار به دور کشور امریکا را می دهد.

مقدسی در ادامه افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در استانه چهلمین سال انقلاب، امریکایی را شاهد است که ۲۲ هزار میلیارد دلار به جهان بدهکار است و سازمان جهانی که شعار او را می داد منحل می کند و در استانه چهلمین سال، امریکایی که در قبل از چهلمین سال ۵۰ سال در ایران حضور داشت و حاکم سرسپرده ای را بر ایران مستولی کرده بود، ایران قبل از پیروزی انقلاب برای نظام سلطه اینگونه تصویر کرده بود که با تسلط بر ایران می توانند بر کل جهان تسلط پیدا کنند.

وی بیان داشت: ملت ایران سلطه ۵۰ ساله را با بهره گیری از پیام عاشورا به دهان آمریکا زدند و کشور ما ۵۰ سال در اختیار امریکا بود و جز فقر و فلاکت چیزی برای ایران نداشت و کل ظرفیت دانشگاهی بیش از ۱۰۰ هزار نفر نبود و راه ها و جاده ها نیز نابود بود و در سال ۵۲ نفت را بشکه ای یک دلار از ما خریداری می کردند و ایران برای نظام سلطه در قبل از پیروزی از ۲ جهت اهمیت داشت که اول موقعیت ژئوپلتیک و ژئو استراژی ایران و دوم منابع عظیم انرژی موجود در ایران بود اما اهمیت سوم هم انقلاب بعد از پیروزی با بهره گیری از اسلام ناب محمدی برای نظام سلطه پیدا می کند که بهره گییری از اسلام ناب است.

کار آمریکا عهد شکنی است

جانشین فرهنگی فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نظام سلطه با اسلام ناب و مقاومت و ایستادگی و امام حسین و ایستادگی در مقابل سلطه دشمنان مشکل دارد گفت: وقتی پیام اسلام به گوش امریکاییان رسید و متوجه شدند که انقلابیون ممکن است به پیروزی برسند ژنرال خود را راهی ایران کرد و مجوز ۱۰ میلیون کشته را از آمریکا گرفت و وارد ایران شد و هوشیاری امام راحل بود که مردم به خیابان ها بیایند و کودتای هایزر نقش بر آب شود.

مقدسی در ادامه با اشاره به اینکه کار آمریکا عهد شکنی است بیان داشت: بمباران شیمیایی و زدن هواپیمای مسافربری را آمریکایی ها برنامه ریزی کرده بودند اما در ایام دفاع مقدس ما خودمان را پیدا کردیم و امام راحل فرمودند جنگ ما جنگ بین فقر و غنا است.

وی با بیان اینکه مقامات آمریکایی بیان داشتند که ما ارزوی جشن چهلمین سال را بر دل ایرانیان می گذاریم گفت: آنان باید بدانند نه تنها ما جشن چهلمین سال را برگزار می کنیم بلکه عوامل داخلی آنها را که در داخل بدنه نظام ما رسوخ کردند و آمریکایی ها دل به آنها خوش کرده اند را هم بیرون خواهیم کرد.

دشمن ۷ هزار میلیارد دلار در عراق هزینه کرد

جانشین فرهنگی فرمانده کل سپاه اظهار داشت: ما قبل از پیروزی انقلاب ۲۰۰ لژفراماسونری داشتیم و در بخش های مختلف لژ آریا مهر ۱۰ هزار نفر عضو داشت و امروز هم عوامل نفوذی را همچنان داریم.

مقدسی بیان داشت: رهبر در سال ۸۲ فرمودند اجازه ورود عوامل نفوذی را به بدنه نظام ندهید، اما در ۱۹ دی سال ۹۶ بیان داشتند عوامل نفوذی دشمن در ارکان نظام ما نفوذ کرده اند و این ارکان که آمریکایی ها به آنان دل خوش کرده اند در قوه مجریه و مقننه وقضاییه هستند و بلندگوی آنان در مجلس و دولت قرار دارد و امروز دشمن با همه توان در آستانه چهلمین سال برای مقابله با انقلابیون وارد عمل شده و تحریم ۱۳ آبان را به رخ ملت می کشد.

وی گفت: آمریکایی ها وعده تحریم های سخت تر می دهند و برخی از جانب خود می ترسند ولی حق ندارند از جانب ملت ایران بترسند و امروز دشمن در ضعیف ترین نقطه خود در منطقه قرار دارد چرا که ۷ هزار میلیارد دلار در عراق هزینه کرده اند و نظامی مثل انقلاب اسلامی ایران در آن تشکیل شده است و ترامپ معترف است که عراق را در سینی زر به ایران تقدیم کرده ایم.

اقتدار نظام اسلامی به برکت خون شهدا است

جانشین فرهنگی فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه ملت مظلوم یمن از سلطه سران خود نجات پیدا می کند و در لبنان و افغانستان نیز آمریکا شکست خورده است بیانداشت: این ورود اشتباه استراتژیک برای این کشور بوده است و همواره تاکید دارند که نباید سمت جنگ با ایران بیایند.

مقدسی اظهار داشت: اقتدار ایران را شهدای انقلاب به ما داده اند ما ۲۵۰ هزار شهید تا به امروز تقدیم انقلاب اسلامی کرده ایم و ۴۰۰ هزار مجروح برای نگهداشت این انقلاب تقدیم این انقلاب شده و از این به بعد هم می توانیم از این پیچ خطرناک تاریخی عبور کنیم و عواملی که در داخل ارکان نظام هستند با مانور تجمل گرایی و اشرافی گری به دنبال نا امیدی ملت ایران هستند و امروز دشمن بر این مانور دست گذاشته است.

وی افزود: نفوذی های انقلاب ما کسانی هستند که مانور تشریفات و تجملات را گسترش می دهند و عوامل نفوذی که ملت را نا امید می کنند و با فضای مجازی به دنبال این است که فرهنگ ایثار و شهادت را به سخره بکشند و با راه انداختن چهارشنبه سفید با کمک عوامل نفوذی و سرسپرده مانور انجام می دهند و با ترویج فساد و فحشا و ناامید کردن جوانان و افزایش مواد مخدر در پی تضعیف هستند و ایران هم اکنون ظرفیت ۱۰۰ هزار دانشجویی را به ۴ میلیون دانشجو رسانده و بالغ بر ۹۰ درصد زنان این کشور دارای تحصیلات و سواد هستند و میزان حضور زنان بیش از مردان است و تاکنون تحریم هوشمند از سوی امریکا اعلام شده ولی به حول و قوه الهی از این پیچ خطرناک عبور خواهیم کرد.