دفاع مقدس پرافتخارترین حماسه تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ابوالفضل برزگری صبح شنبه در نخستین روز از هفته دفاع مقدس و در مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در استان کردستان با اشاره به پیروزی های انقلاب اسلامی ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس اظهارداشت: دشمن در جنگ تحمیلی هشت ساله نتوانست به اهداف خود برسد و تمامیت ارضی ایران را زیر سؤال ببرد و نتوانست راهی را برای تجاوزات آینده خود در این سرزمین بگشاید.

وی افزود: اگرچه در این حماسه بهترین فرزندان این مرز و بوم تقدیم راه جهاد شدند و جان خود را در پشگاه خداوند در طبق اخلاص گذاشتند و خسارت های مادی و معنوی به مردم وارد شد اما کشوری جدید با قدرت جدید و روحیه و باوری نو متولد شد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان ادامه داد: دشمن هر روز به دنبال تاکتیک و تکنیک های جدید است و امروز در دو فاز خشونت آمیز و غیرخشن ضد کشورمان برنامه دارد و مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه با بهره گیری از گروهک ها و گروه های قومی و مارکسیستی به دنبال ایجاد اغتشاش، شورش و امنیتی کردن فضا و اجرای فاز خشونت آمیز هستند.

امیر برزگری در ادامه سخنان خود یادآور شد: آنها با تاکتیک جنگ اقتصادی و سواستفاده از مطالبات اقتصادی هم به دنبال پیگیری فاز غیرخشونت آمیز توطئه های خود هستند.

وی بیان کرد: ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان لباس رزم را از هر رنگی بر تن کرده اند و اعلام می داریم خود را فدایی شما ملت می دانیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان با بیان اینکه این نیروها لباس رزم را لباس شرف، افتخار، جهاد و شهادت و کفن خود می دانند، گفت: نیروهای مسلح تحت امر فرماندهی معظم کل قوا و پشتیبانی مردم آنچنان آماده اند که به دشمن زبون اجازه ایجاد هرج و مرج و نا امنی نخواهند داد.

همزمان با ۳۱ شهریور ماه روز آغاز جنگ تحمیلی و حمله رژیم بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران و شروع هفته دفاع مقدس، مراسم رژه نیروهای مسلح کردستان در سنندج برگزار شد.

گفتنی است نیروهای مسلح مستقر در این استان با برگزاری رژه، اقتدار و آمادگی خود را برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند و بار دیگر با آرمان های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند و تیم های رژه موتوری، تانک، خودرویی و پیاده نظام با نظم خاصی از جلوی جایگاه رژه رفتند و مقتدرانه نشان دادند جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح کردستان از جمله سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی و بسیج مردمی آماده دفاع در برابر هر گونه تهاجم و تجاوز به ایران اسلامی است.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در کردستان، استاندار، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری کردستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان این استان حضور داشتند.