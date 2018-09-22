۴۹ هزاردانش آموزپایه اول وپیش دبستانی درکردستان راهی مدرسه شدند

به گزارش خبرنگارمهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان امروز در آیین نمادین جشن غنچه ها و شکوفه ها که در مدرسه معلم سنندج برگزار شد، گفت: ورود دانش آموزان به مدرسه در ماهی که به نام مهر نامگذار شده نشان می دهد مدرسه محلی برای مهر و نهادینه سازی آیین دوستی و مهربانی است.

رشید قربانی عنوان کرد: دانش آموزان وقتی در این ماه وارد مدرسه می شوند باید به گونه ای تربیت شوند که در آینده و زمان بزرگسالی دلسوز همنوعان خود باشند و برای آبادانی میهنشان تلاش کنند. پ

وی ادامه داد: اگر می خواهیم این نوآموزان به مدرسه علاقمند شوند و اهداف تربیتی و آموزشی در آنها رسوخ پیداکند باید معلمان اهداف آموزشی و تربیتی را تعقیب کنند.

وی با اشاره به اینکه این نوآموزان در سنی هستند که تنها با مهر و محبت مطالب آموزشی و تربیتی را فرا می گیرند، بیان کرد: این نوآموزان به لحاظ رشد ذهنی هم در مرحله ای قرار دارند که از طریق دیدن بیشتر یاد می گیرند بنابراین در قالب تجسم، شعر و تمثیل باید مطالب درسی به آنها آموزش داده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بر افزایش حساسیت والدین دانش آموزان نسبت به تربیت آنها تاکید کرد و گفت: از امروز این دانش آموزان و نوآموزان وارد خانه دوم خودشدند لذا والدین آنها باید همراهشان باشند تا تاثیر تربیت و آموزش های مدرسه تاثیرگذار باشد.

قربانی بیان کرد: امسال قرار است که چند ساعتی در خارج ازوقت کلاس درس مربیان و معلمان در مدارس باشند تا اولیا با آنها درراستای نهادینه سازی ترییت بهتر و بیشتر فرزندانشان نشست هایی داشته باشند.

وی تعداد دانش آموزان پایه اول دبستان دراستان را ۲۷ هزار دانش آموز اعلام کرد و گفت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۲۲ هزار نوآموز و پیش دبستانی هم راهی مدارس می شوند.

وی اضافه کرد: این تعداد دانش آموز ذکر شده در ۸۵۰ کلاس درس و هزار و ۶۰۰ مدرسه در استان مشغول به یادگیری می شوند.