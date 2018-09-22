رونمایی از پوستر نمایش «همه پسران من»

به گزارش خبرنگار مهر، «همه پسران من» نوشته آرتور میلر یکی از ماندگارترین نمایشنامه های دنیا است که اجرایی از آن از اول مهرماه ٩٧ ساعت ٢١ در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه می رود.

کارگردانی این اثر را مهیار اسلامی و آرمین مهدیلو برعهده دارند.

طراحی پوستر این کار توسط امین دایی کارشناس ارشد رشته گرافیک دانشگاه تهران انجام شده است.

نمایش بر پایه یک اتفاق واقعی بنا شده است که در آن ۲۱ خلبان در جنگ جهانی دوم به دلیل نقص فنی کشته می شوند. جو کلر رییس کارخانه ای است که در آن قطعات این هواپیماها ساخته می شدند. او و چند نفر از کارمندان این کارخانه راهی دادگاه می شوند. در این بین پسر جو کلر در جنگ مفقودالاثر می شود. نمایش سه سال بعد از این اتفاقات را نشان می دهد...

سایر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان: مانیا بیگلری، طراح صحنه و ساخت دکور: عبدالرزاق بنی شیخ الاسلامی، ایمان نظری، طراح گریم: مریم رستگارمطلق، مجریان گریم:ثمین باباحسینی، ریحانه خائف زاده، علی احمدی، ساخت تیزر، طراحی پوستر و بروشور و محتوای تبلیغاتی: امین دایی، تصویربردار تیزر: حمیدرضا طاهر، عکاس: محمد جلالی نسب، اجرای نور و موسیقی: مرتضی ملک جاری، تبلیغات مجازی: گروه هنری پژواک، مدیر تبلیغات: مریم شریعتی، کاری از گروه تئاتر ریما.