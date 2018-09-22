رژه باصلابت نیروهای مسلح استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن آغاز هفته دفاع مقدس، یگان های مختلف موتوری و پیاده رژه خود را با عبور از جایگاه و تجدید میتاق با آرمان های امام خمینی(ره)، شهدا، انقلاب و رهبری انجام دادند.

این مراسم با حضور منظم نیروهای رژه رونده و استقبال مردم در بلوار عدل شهر یاسوج برگزار شد.

یگان های مختلف موتوری و پیاده با عبور از جایگاه یاد و خاطره دوران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حضور جوانان و نوجوانان و اشتیاق آنها برای تماشای این رژه محسوس بود.

حضور گروهان های بسیج عشایری نیز زیبایی این نمایش اقتدار را دوچندان می کرد.

گروهان های نمونه عشایری با لباس بومی در این رژه حضور پیدا کرده و به نمایش اقتدار عشایر و تجدید عهد با آرمان های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداختند.