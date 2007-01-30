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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

/ لغو مجوز یک نشریه دانشجویی در شاهرود /

احضار مدیر مسئول نشریه دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به دادگاه انقلاب

علی قلی زاده مدیر مسئول نشریه دانشجویی "فرهنگ مبارزه" دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی دادگاه انقلاب شاهرود احضار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حکم کتبی لغو دائمی مجوز نشریه دانشجویی فرهنگ مبارزه هفته گذشته از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود صادر شد. در این حکم آمده است : "این نشریه دانشجویی با استناد بر ماده 27 قانون مطبوعات متخلف شمرده و مجوز انتشار آن لغو دائم می شود".

در حکم کتبی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود عنوان شده است: "به استناد ماده 9-4 دستورالعمل نشریات دانشگاهی مدیرمسوول نشریه جهت تصمیم‌گیری به کمیته‌ی انضباطی معرفی می‌شود."

با وجود ارجاع پرونده مدیر مسئول نشریه دانشجویی "فرهنگ مبارزه" دانشگاه صنعتی شاهرود به کمیته انضباطی این دانشگاه، دادگاه انقلاب شاهرود نیز مدیر مسئول این نشریه را احضار کرده است. 

کد مطلب 440865

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