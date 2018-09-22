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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

مدیر شهرداری منطقه سه سنندج خبر داد:

احداث بیش از ۸ هزارمترمربع فضای سبز در بلوارنیروی انتظامی سنندج

احداث بیش از ۸ هزارمترمربع فضای سبز در بلوارنیروی انتظامی سنندج

سنندج-مدیر شهرداری منطقه سه سنندج  گفت: با هدف توسعه سرانه فضای سبز عملیات احداث بیش از ۸ هزار مترمربع فضای سبز در بلوار شهدای نیروی انتظامی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، فواد کریمی با اشاره به اینکه فضاهای سبز مهم ترین عامل زیبایی و شادابی شهرها است؛ گفت: افزایش و توسعه سرانه فضای سبز در اولویت برنامه های شهرداری است.

وی  بیان کرد: با هدف توسعه سرانه فضای سبز در سالجاری این شهرداری اقدام به احداث فضای سبز در کمربندی زاگرس به متراژ بیش از ۱۱ هزار متر مربع نمود.

وی از احداث بیش از ۸ هزار متر مربع فضای سبز دیگر در بلوار شهدای نیروی انتظامی  خبر داد و گفت: احداث پارک های درون محلی در ارتقاء سطح روحیه شهروندان و شادابی آنان تاثیر گذار است.

مدیر شهرداری منطقه سه سنندج اعلام کرد: برای احداث فضای سبز در این مسیر اقداماتی نظیر ۶۵۰ مترطول جدول گذاری، ۱۳۲۰ مترمکعب کف فرش، ۳۲۴ مترمکعب تسطیح و رگلاژ، بیس ریزی ۱۲۳ مترمکعب و ۱۱۰ سرویس خاک صورت گرفته است.

فواد کریمی بیان کرد: علاوه بر احداث این دو پروژه فضای سبز عملیات احداث بیش از ۳۶۰۰ متر مربع فضای سبز در فاز ۲ شهرک سعدی هم در حال اجرا است.

کد مطلب 4408662

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