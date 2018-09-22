به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان در نخستین دوره تورنمنت بین المللی به میزبانی لبنان حضور خواهد داشت و ملی پوشان از فردا (یکشنبه) به روی تشک خواهند رفت و سپس آذرماه در نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان شرکت می‌کنند.

میمنت قاسم آبادی ملی‌پوش کشتی بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، پیش از آغاز نخستین دوره مسابقات بین المللی کشتی کلاسیک گفت: بسیار خوشحالم که کشتی بانوان راه اندازی شد و در نخستین دوره آن شرکت می‌کنیم. برای کسب بهترین نتیجه به روی تشک می‌رویم.

قاسم آبادی درباره هدفش در کشتی بانوان اظهار کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا نشان دهیم زنان ایرانی در دنیا حرف اول را خواهند زد.

او که سابقه حضور در تیم ملی گراپلینگ بانوان را نیز دارد در ادامه افزود: به همراه تیم ملی گراپلینک که برای نخستین بار به مسابقات جهانی اعزام شد موفق شدم مدال برنز را کسب کنم. می‌دانم که برای راه اندازی کشتی کلاسیک موانع زیادی وجود داشت اما مسئولان فدراسیون کشتی با تمام موانع و محدودیت ها مواجه شدند تا بالاخره تیم تشکیل شود. از خادم، منظمی و سرپرست تیم ملی بسیار تشکر می‌کنم که برای اعزام تیم ملی به تورنمنت بین المللی لبنان تلاش کردند. امیدوارم با کسب مدال طلا آنها را رو سپید کنیم.

ملی پوش کشتی بانوان در ادامه افزود: نسبت به مدت زمانی که کشتی بانوان راه اندازی شده است پیشرفت خوبی داشته‌ایم اما هنوز جا داریم و باید نقاط ضعف را برطرف کنیم.

قاسم آبادی در پاسخ به این سوال که آینده کشتی بانوان را چطور ارزیابی می‌کند؟ گفت: اگر با همین روند پیش رویم بانوان کشتی گیر ایران نشان خواهند داد که حرف بسیاری برای گفتن دارند. امیدوارم با خوشرنگ ترین مدال از تورنمنت لبنان برگردیم.