  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه:

بارش‌های پاییزی زودهنگام در کرمانشاه داریم

بارش‌های پاییزی زودهنگام در کرمانشاه داریم

کرمانشاه_مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از آغاز بارش‌های پاییزی زودهنگام در استان خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته جاری قدری دمای هوای روزانه خنک‌تر خواهد شد، اظهار داشت:روند کاهش کندتر از شرایط طبیعی است و در مدت مشابه سال‌های قبل باید دمای هوا در این بازه زمانی کمتر می‌شد، اما در حال حاضر اگرچه رو به سمت خنکی می‌رویم، اما باز هم دمای هوا گرمتر از نرمال است.

وی با بیان اینکه فعلا کاهش محسوس دما را نداریم گفت: در اواخر هفته گذشته نخستین نشانه های پاییزی با تقویت ابر و رگبار ایجاد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال بارش‌های پاییزی زودتر از همیشه و از نیمه دوم مهرماه رخ دهد در حالی که سال گذشته «پَلِه» که همان باران مناسب برای رویش کشت است در آذر ماه آغاز شد.

کد مطلب 4408665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها