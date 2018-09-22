محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته جاری قدری دمای هوای روزانه خنک‌تر خواهد شد، اظهار داشت:روند کاهش کندتر از شرایط طبیعی است و در مدت مشابه سال‌های قبل باید دمای هوا در این بازه زمانی کمتر می‌شد، اما در حال حاضر اگرچه رو به سمت خنکی می‌رویم، اما باز هم دمای هوا گرمتر از نرمال است.

وی با بیان اینکه فعلا کاهش محسوس دما را نداریم گفت: در اواخر هفته گذشته نخستین نشانه های پاییزی با تقویت ابر و رگبار ایجاد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال بارش‌های پاییزی زودتر از همیشه و از نیمه دوم مهرماه رخ دهد در حالی که سال گذشته «پَلِه» که همان باران مناسب برای رویش کشت است در آذر ماه آغاز شد.