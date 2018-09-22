به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم رژه نیروهای مسلح در خرم آباد مرکز لرستان برگزار شد.

آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی لرستان و ... در این مراسم حضور داشتند.

امیر نقی دریکوند فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۸۴ پیاده لرستان در این مراسم ضمن قرائت بیانیه ای گفت: امروز برای گذر از بحران های اقتصادی نیاز به حرکت هایی جهادگونه در عرصه اقتصادی داریم.

وی اظهار کرد: نظام سلطه با ایجاد فشارهای اقتصادی بر مردم و تجهیز عوامل خودفروخته، خیال خام سرنگونی نظام اسلامی را در ذهن خود می پرورد؛ اما با هوشیاری نیروهای مسلح و تدبیر مسئولان کشور بدون شک بار دیگر نظام اسلامی سربلند بیرون خواهد آمد و با قدرت بیشتر راه خود را ادامه خواهد داد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۸۴ پیاده لرستان با بیان اینکه ۳۱ شهریور ماه یاد آور حمله ناجوانمردانه رژیم بعث عراق به ایران بوده، در این روز صدام با شلیک نمادین توپ به سمت مرزهای ایران و پس از آن با حمله ۱۹۲ جنگده نیروی هوایی عراق به مراکز حیاتی کشور جنگ را به ملت ایران تحمیل کردند که هشت سال به طول کشید، تصریح کرد: بسیج مردم عامل اصلی بود که باعث پیروزی در طول دفاع مقدس شد.

امیر دریکوند افزود: در دفاع مقدس با فرمان امام(ره) نیروهای مسلح در صحنه های نبرد حضور یافتند و با رشادت ها و شهامت هایی که از خود به نمایش گذاشتند زمینه ساز پیروزی ایران در جنگ تحمیلی شدند.