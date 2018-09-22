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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس؛

نیروهای مسلح در ارومیه اقتدار خود را به نمایش گذاشتند

نیروهای مسلح در ارومیه اقتدار خود را به نمایش گذاشتند

ارومیه – همزمان با آغاز بزرگداشت سالروز هفته دفاع مقدس نیروهای مسلح در ارومیه اقتدار و عظمت خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای مسلح در نخستین روز از هفته دفاع مقدس با برگزاری مراسم سان و رژه در ارومیه و شهرستانهای سلماس، خوی، نقده،پسوه، مهاباد و پیرانشهر به همراه ۱۴ شهر ۵ استان شمالغرب کشور توان دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.

در آیین سان و رژه امسال تعداد زیادی از تجهیزات و جنگ افزار های نظامی پیشرفته به نمایش درآمد.

اجرای نمایش های جنگ تن به تن، جنگ سرنیزه، سقوط آزاد از جمله دیگر بخش های سان و رژه نیروهای مسلح در ارومیه بود .

امروز همچنین نمایشگاه دفاع مقدس در ائللرباغی ارومیه گشایش یافته و بخشی از توانمندی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح به نمایش عموم گذاشته می‌شود.

کد مطلب 4408675

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