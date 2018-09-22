۱۲ هزار دانش آموز خراسان جنوبی به پایه هفتم می روند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر موسوی کیا صبح شنبه در حاشیه مراسم نواخته شدن زنگ جوانه ها در دبیرستان شاهد شیخ هادی هادوی در بیرجند در جمع خبرنگاران بیان کرد: ۱۲ هزار و ۱۰۰ دانش آموز خراسان جنوبی به پایه هفتم می روند.

وی اظهار کرد: از این تعداد شش هزار و ۲۵۰ پسر و پنج هزار و ۸۵۰ نفر دختر هستند.

بنا به گفته سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی تعداد دانش آموزان کلاس هفتم در سال جاری نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

موسوی کیا با اشاره به تامین نیروی انسانی بیان کرد: اول مهرماه هیچ کلاس درسی خالی از معلم نخواهد بود.

وی با بیان اینکه مدرسه باید نمادی از خانواده باشد، افزود: هر چه مدرسه و خنواده اتحاد بیشتری داشته باشند، تربیت فرزندان برای نظام انقلاب اسلامی بهتر خواهد بود.

موسوی کیا خواستار همکاری اولیاء با معلم ها شد و افزود: تعلیم و تربیت رسالتی همه جانبه بوده که باید خانواده و مدرسه باهم انجام دهند.