ملت ایران به پیروی از مکتب عاشورایی در برابر ظلم وجور ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح شنبه مصادف با سی و یکم شهریورماه و آغاز هفته دفاع مقدس، در مراسم رژه نیروهای مسلح استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی برای حفظ این نظام و ارزش های آن و صیانت از ارزش های مکتب حسینی هرچه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و تقدیم کردند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: مردم ایران در همه شرایط سختی ها را تحمل کردند و تهدیدها و تحریم‌ ها را با توکل بر خداوند بزرگ به جان خریدند. قطعا خداوند نمی گذارد چنین ملت با عظمت، دلیر، ایثارگر و فداکاری که عاشق امام حسین(ع) و ائمه اطهار(ع) هستند هرگز آسیب ببینند.



دری نجف آبادی تصریح کرد: تاریخ به هم پیوسته بوده و سنت های الهی و مشیت های الهی بر تاریخ غالب است، بنابراین سرانجام حق پیروز می گردد و باطل در هر چهره که باشد در نهایت محکوم به شکست است، این موضوع را در جنگ تحمیلی هشت ساله ایران بخ خوبی می توان مشاهده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: امروز که قریب به ۳۸ سال از آن تاریخ گذشته، وقتی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را ارزیابی می‌کنیم، موفقیت‌ها، پیروزی‌ها، سربلندی ها و افتخاراتی را می‌بینیم که باید از این بابت خداوند را سپاسگزار باشیم.

امام جمعه اراک تاکید کرد: دشمنان نظام و امت اسلامی بدانند این ملت رهروی امام حسین(ع) است و هرگز در برابر زور و ستم سر فرود نخواهد آورد و تمام سختی ها را برای حفظ ارزش های انقلاب و اسلام و صیانت از خون شهدا پشت سر خواهد گذاشت.