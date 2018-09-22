ترامپ آرزوی ملاقات با مسئولان ایران را به گور خواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی صبح شنبه در اولین روز از هفته دفاع مقدس در مراسم رژه نیروهای مسلح استان قم که در بلوار پیامبر اعظم(ص) برگزار شد، اظهار داشت: رزمایشی که امروز در ایران در حال انجام است جلوه‌ای از انتظار فرج امام عصر(عج) است.

وی گفت: امت ما امتی منتظر و دارای میراثی چون عاشورا است لذا این گونه مراسم‌ها یکی از جلوه‌های عظیم عاشورایی است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با تأکید بر اینکه برگزاری رژه نیروهای مسلح در ایران به‌عنوان عبادت محسوب می‌شود، افزود: امام حسین(ع) در واقعه عاشورا دو جبهه حق و باطل را به نمایش گذاشتند یکی جبهه حق که امام حسین(ع) قرار داشتند و جبهه دیگر که یزید و یزیدیان بودند.

وی با بیان اینکه کسانی که مقرضانه با نظام اسلامی مخالفت می‌کنند در صف یزیدیان هستند، تصریح کرد: امروز ملت ما با شعار امام حسین(ع) «هیهات من الذله» با اتکا به خداوند تبارک‌ وتعالی و با رهنمودهای ولی‌فقیه زمان در برابر دشمن ایستاده‌اند.

آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمن که آرزوی ملاقات و مذاکره با ما را دارد بداند نه مسئولان کشور چنین اجازه‌ای خواهند داشت و نه ملت اجازه چنین کاری را می‌دهند و آرزوی ملاقات را بر دل ترامپ خواهند گذاشت.

وی بیان کرد: قدر اقتدار کشورمان را می‌دانیم و در برابر دشمن ایستاده‌ایم تا فکر حمله به نظام جمهوری اسلامی را از سر بیرون کند.