به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و­­­ تجارت؛ سیف الله امیری تصریح کرد: با اینکه آزاد سازی سقف رقابت در­­بورس دست فولادی ها را باز گذاشته ولی در عین حال قیمت پایه ای هم تعیین شده است ولی بلا شک در چند عرضه بعدی در بورس، قیمت به راحتی شکسته می شود.

وی با بیان اینکه هدف ما تامین نیاز داخل است، تاکید کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده، تنها شرکتهای فولادی اجازه صادرات دارند که محصول خود را در بورس عرضه کنند.

امیری اطمینان داد­­ که در ­ماههای آتی فولاد به حد کافی در کشور عرضه می شود و مشکل مصرف کنندگان فولاد نیز حل خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم قطع دست دلالان بازار فولاد گفت: اگر بتوانیم دست دلال ها را از این بازار قطع کنیم و کالا را بدون واسطه به دست تولید کننده برسانیم بدون شک تاثیر بسیارمثبتی در کاهش قیمت ها می گذارد.

امیری اضافه کرد: دلالان و احتکار کنندگان عامل ایجاد مشکلات موجود بازار هستند چرا که تولید فولاد حتی بیشتر از سالهای قبل هم بوده است؛ البته سازمانهای حمایتی و نظارتی در این موضوع بسیار فعال هستند و احتکارکنندگان نیز با شناسایی از سوی این سازمانها مجبور به عرضه فولاد در بازار می شوند.