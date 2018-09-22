هشت سال دفاع مقدس هویت ملت ایران را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح که به مناسبت آغاز هفته دفاع‌مقدس برگزار شد، با بیان اینکه مقوله جنگ ذاتا رویداد خوبی نیست ولی هشت سال دفاع‌مقدس، هویت واقعی ملت ایران را نشان داد، افزود: ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله با شرایط دشواری مواجه بود و توانست از این برهه سخت و دشوار سربلند بیرون بیاید.

وی با یادآوری اینکه مقاومت و ایستادگی هزینه دارد، این در حالی است که عقب‌نشینی و کوتاه آمدن در مقابل دشمن نیز هزینه داشته و هزینه ایستادگی سربلندی و عزت و هزینه کوتاه آمدن نیز ذلت و ننگ است، تصریح کرد: دفاع‌مقدس، یادآور غرورآفرین بخش تاریخ حیات انقلاب اسلامی ایران است، به تعبیر امام راحل «ما در این جنگ ابهت شرق و غرب را شکستیم» و گفته ایشان را که فرمودند «ما می‌توانیم» را عملا نشان دادیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به اینکه ایران کشوری بود که به تازگی یک انقلاب را پشت سر گذاشته و به فکر آبادانی خرابه‌های باقی‌مانده از طاغوت بود، ادامه داد: وارد جنگ شدن در چنین شرایطی برای هر کشوری سخت و شاید غیرممکن باشد، در واقع این‌بار باید وارد یک جنگ جهانی می‌شدیم که خوشبختانه در این جنگ راهی را انتخاب کردیم که در برابر استکبار سر تعظیم فرود نیاوریم.

خاتمی با بیان اینکه بسیج مستضعفان به واسطه تفکر امام راحل مبنی برای کافی نبودن حضور نیروهای نظامی و انتظامی در صحنه دفاع شکل گرفت، اظهار کرد: به فرمان امام راحل، ملت ایران در قالب بسیج مستضعفان وارد عرصه شدند و در کنار نیروهای نظامی، جهادسازندگی، آحاد مردم از اقشار مختلف برای مبارزه با استکبار وارد میدان شدند و خداوند متعال نیز نصرت خود را شامل حال ملت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با یادآوری اینکه در طول ۳۸ سال گذشته، دشمن از همه ترفندها و توطئه‌ها استفاده کرد تا نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند اما تا به امروز نتوانسته است نقشه‌های خود را عملی کند، خاطرنشان کرد: امروز همان شرایط دیروز جنگ تحمیلی است، دشمن امروز در هیچ یک از نقشه‌های شوم خود موفقیتی به دست نیاورده است، جنگ را در تهاجم رسانه‌ای و اقتصادی شروع کرده است، راه ملت ایران همان راه سیدالشهدا (ع) است.