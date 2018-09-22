به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری، صبح شنبه در جمع نخبگان و فعالان بنیاد عفاف و حجاب استان گلستان، اظهار کرد: باید در این ایام رسالت ها، مأموریت ها و اهدافی که امام حسین (ع) و یارانش به دنبال آن بوده را محقق کرده و به آن ها جامه عمل بپوشانیم.

وی با تأکید بر این که یکی از مأموریت های روشن و آشکار امام حسین (ع) در واقعه عاشورا عمل به امر به معروف و نهی از منکر بود، تصریح کرد: آن حضرت فرموده است قیام و حرکت من برای اصلاح امور امت جدم و قیام برای امر به معروف و نهی از منکر است.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان این که امروز انجام این فریضه الهی را فراموش کرده ایم، اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام در آن دوران فرموده بود زمانی می رسد که مشکلات زیاد شده و منکرات معروف جلوه داده خواهد شد و امروز آن فرموده پیامبر (ص) قابل لمس و مشاهده است.

اختری با اشاره به این که دشمن به دنبال فرصت هایی برای تخریب بنیان خانواده های امت اسلامی است، افزود: امروز تلاش انواع کانال های ماهواره ای، سایت ها و فضای مجازی ترویج بی حجابی و بد حجابی است و ما باید در برابر هجمه های آنان با همان روش خودشان مقابله کنیم.

رعایت حجاب فقط مختص بانوان نیست

دبیر کل بنیاد عفاف و حجاب کشور با بیان این که مطالبه‌گری حجاب از وظایف دینی و ضروری جامعه اسلامی است، خاطرنشان کرد: رعایت حجاب فقط مختص بانوان نیست بلکه همه جامعه اسلامی اعم از زن و مرد مخاطب خداوند متعال هستند.

وی یکی از پایه های فریضه امر به معروف و نهی از منکر را مسأله حجاب عنوان کرد و افزود: مقابله با بی حجابی، بدحجابی و جلوگیری از مجموعه رفتارهای هنجارشکن از اهداف مهم این بنیاد است.

طبق گفته اختری برای حفظ حجاب مردم محجبه و تاثیرگذاری بیشتر آن حیا و عفت هم به مساله حجاب افزوده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پایین بودن تیراژ کتاب های ترویج عفاف و حجاب در کشور انتقاد کرد و گفت: اگر کتابی در کشور حتی ۱۰۰ هزار تیراژ هم داشته باشد باز هم جوابگوی ۸۰ میلیون نفر نیست و عدم توجه به این مساله کاملا مشهود است.

اختری با بیان این که امروز امامان جمعه باید در سخنان خود به مساله حجاب، شرابخواری و بی نمازی توجه ویژه داشته باشند، گفت: ما مسئولیت و رسالت خویش را فراموش کرده ایم و از مهم ترین اهداف ما باید این باشد که قدرت مطالبه گری را نزد مردم و جامعه ایجاد کنیم.

وی افزود: همان طور که مجالس عزاداری ثواب و اجر اخروی دارد مجالس عفاف و حجاب هم که باعث هدایت و روشنگری جامعه می شود، از الطاف خداوند متعال بی بهره نمی ماند.