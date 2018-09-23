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۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۲

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش کردستان:

دوره آموزشی تأمین مدرس کتب جدیدالتألیف پایه دوازدهم برگزار می شود

دوره آموزشی تأمین مدرس کتب جدیدالتألیف پایه دوازدهم برگزار می شود

سنندج - معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کردستان از برگزاری دوره های آموزشی تأمین مدرسی کتب جدید التألیف پایه دوازدهم در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، طالب محمدی گفت: در اجرای بخشنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تعداد ۴۱ عنوان دوره آموزشی تأمین مدرسی کتب جدید التألیف پایه دوازدهم در شاخه فنی و حرفه ای ابلاغ شد.

وی افزود: ۲۵ عنوان دوره آموزشی متمرکز کتب جدید التألیف پایه دوازدهم به صورت حضوری (باز آموزی) که زمان و مکان و تعداد سهمیه آن از طریق سامانه ltms  ابلاغ شده است برگزار شد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی استان همچنین اظهارداشت: تعداد ۴۴ عنوان دوره آموزشی کتب جدید التألیف شاخه فنی و حرفه ای به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و آزمون این دوره ها از طریق سامانه به فراگیران واجد شرایط که در سامانه ثبت نام کرده اند اعلام می شود.

محمدی ادامه داد: تعداد ۲۵ عنوان دوره آموزشی کتب جدیدالتألیف پایه دوازدهم به صورت حضوری در شاخه نظری به صورت الکترونیکی برای دبیران متوسطه دوره دوم اجرا می شود که آزمون آن به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ltms  به فراگیران ثبت نام شده اطلاغ رسانی می شود.

وی یادآور شد: دوره هایی که به صورت الکترونیکی برگزار می شود تاریخ و زمان برگزاری دوره و آزمون از طریق سامانه ltms به فراگیران ثبت نام شده اعلام و اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 4408713

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