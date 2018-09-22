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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

تحصیل ۱۸ هزار کلاس اولی در چهارمحال و بختیاری

تحصیل ۱۸ هزار کلاس اولی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از تحصیل ۱۸ هزار کلاس اولی در چهارمحال و بختیاری در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز امیدی پیش از ظهر شنبه در مراسم جشن روز غنچه ها با اشاره به اینکه تحصیل ۱۸ هزار و ۵۰۰ کلاس اولی در چهارمحال و بختیاری در سالجاری، اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در بیش از یک هزار مدرسه تحصیل می کنند.

وی بیان کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در این استان تحصیل می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: دو هزار و ۸۰۰ مدرسه درسالجاری در این استان فعال می شوند.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار کلاس درس برای تحصیل دانش آموزان در این استان آماده سازی شده است.

کد مطلب 4408719

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