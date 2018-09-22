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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

فرمانده حفاظت سپاه پاسداران:

دشمن در جنگ جدید با ایران به دنبال شکستن روحیه انقلابی مردم است

دشمن در جنگ جدید با ایران به دنبال شکستن روحیه انقلابی مردم است

بهارستان- فرمانده حفاظت سپاه پاسداران گفت: دشمن در جنگ جدید با ایران به دنبال شکستن روحیه انقلابی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی نصیری صبح شنبه در مراسم رژه به مناسبت هفته دفاع مقدس که در شهرستان بهارستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: امسال نیز همچون سال های گذشته هفته دفاع مقدس با ایام حزن و اندوه و حادثه کربلا تقارن پیدا کرده است و به درستی که انطباق این ۲ حادثه ارزشمند دارای معنا و مفهوم بسیار خاصی است و در کشور ما اولین روز جنگ تحمیلی یکی از روزهای ارزشمند است و یک هفته این حادثه ارزشمند را مرور می کنیم.

تقارن دفاع مقدس با ایام محرم ارزش معنایی زیادی دارد

نصیری در ادامه افزود: اگر تقارن این دو مناسبت را کنار هم ببینیم که یک ارزش بسیار معنایی در کشور ما دارد و معنای آن مقاومت و ایستادگی است که یک امر بدیهی محسوب می شود.

وی در ادامه بیان داشت: وقتی در سال ۵۹ جنگ بر ما تحمیل شد کمتر از ۲ سال بود که انقلاب پیروز شده بود و در این شرایط هنوز گروه ها منسجم نبودند و ارتش به جهت وضعیتی که در اوایل انقلاب پیش بینی شده بود وضع مناسبی نداشت و نهادها در حال شکل گیری بود و انقلاب به دنبال بازسازی بود و بسیج و انقلاب نهال تازه قطع شده ای بودند که شکل خود را پیدا نکرده بودند .

فرمانده حفاظت سپاه پاسداران با بیان اینکه در ابتدای انقلاب قائله ها و توطئه های زیادی را پشت سر گذاشته ایم گفت: انچه که امروز مورد بحث است این است که دشمن پس از پیروزی انقلاب می دانست این انقلابی که برگرفته از نهاد عاشورایی و انقلابی است اگر به عنوان یک فرهنگ و دیدگاه مشخص در منطقه نهادینه شود قطعا برای سیاست های امریکایی ها و کسانی که دنبال استکبار ستیزی نیستند و به دنبال این هستند که سلطه خود را در منطقه بنا کنند به عنوان یک آسیب خواهد بود.

نصیری بیان داشت: انان فهمیدند فرهنگی که امام به این ملت و منطقه تسری داد قطعا فرهنگی است که اگر ریشه بدواند یک تهدید جدی برای دشمن محسوب می شود و اگر امروز ۴۰ سال است که توطئه انان را در اشکال مختلف لمس می کنیم به همین دلیل است و در اوایل انقلاب اگر در معادلات ریاضی ببینیم انان پیروز بودند و می دانستند که ما تحریم هستیم و هیچ گونه ابزار جنگی و سلاحی نداریم لذا از نگاه انان هفته های اول می خواستند پیروز شوند و می گفتند در هفته اول پیروزی را در پایتخت ایران جشن می گیریم و چیزی را که آنان به درک درست آن نرسیدند این بود که مکتب انقلاب و امام مکتبی است که قران و عترت مبدا ان است و مکتب عاشورا برگرفته از تفکر امام حسین در حادثه کربلا است و انان با این واقعیت روبرو نبودند و انچه که در روزهای اغازین جنگ اتفاق افتاد مقاومت با دست خالی بود که با تفکر امام و اسلام زندگی را نشاط دوباره دادند.

مردم طی ۴۰ سال توانستند با تفکر امام و پایداری و مقاومت از ارمان های امام مراقبت کنند

وی ۸ ساله دفاع مقدس را زیباترین هنرنمایی مردم ایران دانست و بیان داشت: به همین دلیل است که اگر امروز افتخاری در نظام جمهوری اسلامی ایران داریم به برکت ایستادگی و مقاومت در دفاع مقدس است و معنای مقدس از انجا که این حرکت برای بقای انقلاب بود شکل گرفت و قصد دشمن گرفتن بخشی از خاک ایران نبود بلکه آنان می خواستند تکلیف نظام و انقلاب و آرمان های امام را یک سره کنند و انان اساسا با موجودیت انقلاب مشکل داشتند و تفکر امام امروز فقط در جغرافیایی ما نیست و می بینیم که تفکر انقلابی و مقاومت در کشورهای منطقه مشاهده و معنا می شود .

فرمانده حفاظت سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ۴۰ سال پیش چیزی که دشمن به عنوان آسیب و تهدید جدی از آن یاد می کرد همین انقلاب اسلامی بود افزود: باید ببینیم که ۴۰ سال است مردم توانستند با تفکر امام و پایداری و مقاومت از ارمان های امام مراقبت کنند و هرکدام از این توطئه ها که اجرا شد توانست در کشورهای دیگر یک نظام را جابه جا کند و این تحریمی که در حوزه اقتصادی توسط دشمن ارائه می شود تازه نیست و در سال ۵۷ هم ما همین تحریم ها را داشتیم و در جنگ ۸ ساله که شرایط اقتصادی و سیاسی و نظامی ما این تحریم ها را داشتیم.

دشمن در جنگ جدید با ایران به دنبال شکستن روحیه انقلابی مردم است

وی گفت: امروز باید بدانیم که ۸ سال ایستادگی و شهدا و اسرایی که در این عرصه داده ایم حادثه ساده ای نبوده اند و ۸ سال مقاومت کردیم در مقابل کفر و ساده انگاری است که بگوییم که ۸ سال فقط با صدام جنگیدیم بلکه در این مدت ما با یک جنگ جهانی روبرو بوده ایم و خیلی از کشورهای منطقه نیروهای انسانی و ثروت های خودر ا در اختیار صدام گذاشتند و از آن حمایت کردند و ۲ بار ارتش عراق تا مرز نابودی کامل پیش رفت و با دست خالی مبارزه کردیم و در نهایت اسلام و فرهنگ ناب امام پیروز شد.

نصیری با بیان اینکه امروز نیز دشمن همان دشمن است و فقط جنگ امروز ظاهر نظامی ندارد افزود: امروز بغض و کینه دشمن واضح دیده می شود و ان چیزی که باید نسبت به امروز درس بگیریم مقاومت و ایستادگی تا مرز شهادت بوده است و این مقاومت بود که دشمن را شکست داد و در جنگ جدید دشمن در پی خورد کردن روحیه انقلابی است لذا باید ما از فرهنگ عاشورا درس بگیریم چرا که مبنای حرکت رزمندگان مقابله با دشمن بود و ما در دفاع مقدس در مکتب شهادت و واقعه کربلا قرار گرفتیم.
 

کد مطلب 4408726

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