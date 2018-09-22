به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح شنبه در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال سپاهان خورموج اظهار داشت: در این مدت اعتبارات خوبی با عنایت دولت تدبیر و امید و استاندار بوشهر به زیر ساخت های ورزشی شهرستان اختصاص یافته است که جای تقدیر وتشکر دارد.

وی با بیان اینکه زیر ساختهای ورزش شهرستان تقویت شده است، افزود: در حال حاضر پروژه های ورزشی خوبی از جمله استادیوم شماره دو خورموج، خوابگاه ورزشی و تکمیل جایگاه ویژه استادیوم تختی در دست اجرا است که این پروژه ها از مطالبات به حق ورزشکاران شهرستان بوده است.

نادری بیان کرد: تیم فوتبال سپاهان خورموج به عنوان نماینده شهرستان و یکی از نمایندگان استان بوشهر در مسابقات لیگ دسته سوم کشور حضور خواهد داشت و قطعا تمام مسئولین شهرستان در جهت حضور قدرتمندانه این تیم در مسابقات از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

وی با تاکید بر اینکه این تیم در این دوره از مسابقات مورد حمایت قرار می گیرد، گفت: تاکنون کمک های خوبی به این تیم صورت گرفته و در ادامه مسابقات نیز این کمک ها افزایش خواهد یافت.