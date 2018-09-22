  1. استانها
  2. ایلام
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

رژه نیروهای مسلح در ایلام برگزار شد

رژه نیروهای مسلح در ایلام برگزار شد

ایلام- رژه نیروهای مسلح در میدان دادگستری شهر ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس است هفته ای که با نام و یاد رشادت های دلیرمردانی گره خورده که برای اعتلای نام ایران و حفظ این آب و خاک در برابر هجوم وحشیانه دشمن بعثی در ۸ سال دفاع مقدس تا پای جان ایستادند.

امروز و در نخستین روز از هفته دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور رژه نیروهای مسلح در میدان دادگستری شهر ایلام برگزار شد.

در این مراسم یگان های مسلح گوشه ای از توانمندی های نظامی و دفاعی را به نمایش گذاشتند.

در هفته دفاع مقدس بیش از ۴۰۰ ویژه برنامه فرهنگی در مناطق مختلف استان برگزار می شود.

کد مطلب 4408733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها