رژه نیروهای مسلح در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس است هفته ای که با نام و یاد رشادت های دلیرمردانی گره خورده که برای اعتلای نام ایران و حفظ این آب و خاک در برابر هجوم وحشیانه دشمن بعثی در ۸ سال دفاع مقدس تا پای جان ایستادند.

امروز و در نخستین روز از هفته دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور رژه نیروهای مسلح در میدان دادگستری شهر ایلام برگزار شد.

در این مراسم یگان های مسلح گوشه ای از توانمندی های نظامی و دفاعی را به نمایش گذاشتند.

در هفته دفاع مقدس بیش از ۴۰۰ ویژه برنامه فرهنگی در مناطق مختلف استان برگزار می شود.