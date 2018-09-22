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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

در پیامی؛

ظریف: ایران به سرعت و قاطعانه پاسخ حادثه اهواز را خواهد داد

ظریف: ایران به سرعت و قاطعانه پاسخ حادثه اهواز را خواهد داد

وزیر امور خارجه گفت: ایران حامیان منطقه ای ترور و اربابان آمریکایی آنها را مسئول حملات اینچنینی میداند و برای حفاظت از جان ایرانیان، ایران قاطعانه و به سرعت پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی توئیتری نسبت به حادثه تروریستی صورت گرفته در اهواز که صبح امروز در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس حادث شد، واکنش نشان داد. 

متن پیام ظریف به شرح زیر است: 

تروریست های استخدام شده، آموزش داده شده، مسلح شده و تامین مالی شده توسط یک رژیم خارجی به اهواز حمله کردند و کودکان و خبرنگاران در میان این حادثه تلفات هستند. ایران حامیان منطقه ای ترور و اربابان آمریکایی آنها را مسئول حملات اینچنینی می داند. برای حفاظت از جان ایرانیان، ایران قاطعانه و به سرعت پاسخ خواهد داد.

کد مطلب 4408738
محمد مهدی ملکی

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