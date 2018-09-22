به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان البرز، اظهار کرد: بر مظهر ایستادگی و مقاومت، امام حسین (ع) و یاران ایشان سلام می‌کنیم و بر روح معمار کبیر انقلاب اسلامی، شهدا، ایثارگران و جانبازان عزیز کشورمان که با مقاومت و ایمان خود امنیت جمهوری اسلامی ایران را رقم زدند درود می‌فرستیم.

وی با نثار درود بر تمامی دلاوران ارتش، نیروی زمینی و هوایی گفت: بر فرماندهان نیروهای سپاه و بسیج و دلیرمردان نیروی انتظامی همیشه حاضر و بر همه آن‌هایی که در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس برای ملت عزیز ایران عزت، شرف و سربلندی به ارمغان آوردند درود خود را تقدیم‌ می‌نماییم.

استاندار البرز ادامه داد: هفته دفاع مقدس یادآور خون‌های جاری‌شده در جویبار انقلاب اسلامی و خون‌های پاکی است که توسط رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور و انقلاب اسلامی فدا شده است.

نجفی در ادامه بیان کرد: دوران دفاع مقدس یادآور حماسه ملت ایران و روحیه ایثار، دفاع و غیرت نیروهای جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف امام حسین (ع) و تحقق شعر» هیهات منه الذله» است.

وی با توضیح اینکه سال‌های پیش ملت ایران در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کرده و از شرف و تمامیت ارضی خود دفاع کرده‌اند، افزود: صدام و رژیم بعثی عراق در آن سال‌ها از تمام داشته‌ها و تجهیزات دفاعی مستکبران بهره بردند تا خود را بر ایران اسلامی تحمیل کنند اما به‌جایی نرسیدند و دلاورمندان و رزمندگان ایران از صدام و از موشک‌های دشمن نترسیده و عاشقانه شهد شهادت را نوشیدند

استاندار البرز تأکید کرد: صدام و نیروهای عراقی از این موضوع غافل بودند که دلیرمردان ماتحت رهبری امام خمینی (ره) آن‌چنان از کشور خود دفاع می‌کنند که دشمن در برابر ما تسلیم شود.

نجفی ادامه داد: امروز هم با جنگ اقتصادی و تبلیغات رسانه از سوی دشمن مواجه شدیم، دشمنی که تابع هیچ قانون بین‌المللی و عهدنامه‌ای نیست اما در اینجا هم روحیه همدلی و ایستادگی ملت ایران می‌تواند بهترین رویدادها را رقم بزند و این دستاورد به‌جامانده از دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه رمز پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس وحدت کلمه بوده است، گفت: امروز هم با رهبری عالمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به بهترین دستاوردها، نتایج و اهداف خواهیم رسید.

استاندار البرز عنوان کرد: باید بدانید و آگاه باشید که انسجام ملی و تکیه‌بر قدرت ملی و اطاعت از مقام رهبری زمینه‌ساز مقابله با رویدادهای بین‌المللی است.

نجفی اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که امروز سنگرهای دفاع مقدس به سنگرهای سازندگی و ایجاد اشتغال در ایران اسلامی تبدیل‌شده است تا علاوه بر پاسداشت خون شهدا و حراست از خاک ایران، پیشرفت بیش‌ازپیش کشور را رقم بزنیم.