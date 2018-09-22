به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اکبری صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ایستادگی در برابر دشمن از برکات دفاع مقدس است، اظهار داشت: دفاع مقدس صحنه ایثارگری ها و فداکاری های رزمندگان است.

وی عنوان کرد: هشت سال دفاع مقدس سرشار از روحیه سلحشوری و ایثارگری بود.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورا است و امنیت امروز کشور مرهون رشادت ها و ایثارگری رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.

پیروی از ولایت کشور را در مقابل توطئه های مختلف دشمن حفظ می کند

وی ادامه داد: امروز دشمن در عرصه جدیدی وارد جنگ با مردم ایران شده است و جنگ نرم دشمن از مهمترین توطئه های جدید دشمن به شمار می رود که به دنبال ضربه زدن به کشور است.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پیروی از ولایت کشور را در مقابل توطئه های مختلف دشمن حفظ می کند.

وی با اشاره به اینکه باید روحیه وحدت و همدلی در جامعه حفظ شود، بیان کرد: وحدت زمینه ساز شکست تمام توطئه های دشمن در بخش های مختلف است.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید فرهنگ دفاع مقدس در جامعه ترویج داده شود و روحیه ایثارگری در جامعه تقویت شود.