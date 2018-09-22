ادامه شکافها در میان احزاب کُرد برای انتخاب رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وطن نیوز، یک منبع آگاه خبر داده است که تماس ها میان جریان های سیاسی کُرد عراقی برای انتخاب نامزد کرسی ریاست جمهوری عراق ادامه دارد.

در حالی که حزب اتحادیه میهنی کردستان «برهم صالح» را به عنوان گزینه مورد نظر خود معرفی کرده است حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی با برهم صالح مخالفت کرده اما گزارش ها حاکی از آن است که حزب دموکرات کردستان شرط خود برای حمایت از صالح را انتخاب استاندار کرکوک از میان اعضای حزب دموکرات کردستان اعلام کرده است.

با این حال «سعدی بیره» یکی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان تأکید کرده است که این حزب با این شرط موافقت نخواهد کرد و در همین راستا منابع آگاه به وطن نیوز گفته اند که بارزانی تصمیم دارد فاضل میرانی را به عنوان گزینه حزب خود برای ریاست جمهوری عراق معرفی کند.

بر اساس قانونی نانوشته، رئیس جمهوری عراق باید از میان احزب کُرد انتخاب شود.