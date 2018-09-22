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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

جودو قهرمانی جهان - باکو؛

تداوم پیروزی‌های بریمانلو روی تاتامی جهانی

تداوم پیروزی‌های بریمانلو روی تاتامی جهانی

اولین نماینده ایران در قابتهای جودو قهرمانی جهان در سومین مبارزه خود برابر رقیبی از سوئد به برتری دست یافت و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بریمانلو جودوکار وزن ۷۳- کیلوگرم کشورمان در سومین مبارزه خود برابر «تامی ماکیاس» از سوئد با رنکنیگ ۵ دنیا رفت و در پایان ۴ دقیقه مبارزه با امتیاز «وازاری» پیروز و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. این سوئدی دارنده مدال برنز اروپا و مدال طلای گرندپری سال ۲۰۱۸ آنتالیاست. 

این نماینده کشورمان در اولین دیدار «کیم چول وانگ» از کره شمالی با رنکینگ ۱۰۸ دنیا را در ثانیه پایانی با ضربه فنی پیروز شد و سپس «ایشن امانوف» از قرقیزستان را نیز با ضربه فنی شکست داد و راهی دور سوم شد. بریمانلو در چهارمین مبارزه باید با مولداوی و آلمان مبارزه کند. 

رقابتهای جودو قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه با حضور ۷۵۸ جودوکار از ۱۲۵ کشور در باکو آغاز شده، تا پنجم مهرماه ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 4408755

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