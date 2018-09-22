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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

رژه نیروهای مسلح در شهرکرد برگزار شد

رژه نیروهای مسلح در شهرکرد برگزار شد

شهرکرد - رژه نیروهای مسلح با حضور گروهان ها و یگان های کادر در شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رژه نیروهای مسلح پیش از ظهر شنبه با حضور ۵۶ گروهان از نیروهای مسلح و یگان های کادر استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.

این رژه در خیابان آیت الله کاشانی شهرکرد با حضور فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری،   نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، معاونان استاندار و مسئولان استانی  و... برگزار شد.

در این رژه نیروهای مسلح در سبک های مختلف اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

 حضور نیروهای مسلح با لباس عشایر از ویژگی های برتر این مراسم بود.

کد مطلب 4408757

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