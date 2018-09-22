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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

ساخت گجت های نازک با آنتنی که اسپری می شود!

ساخت گجت های نازک با آنتنی که اسپری می شود!

محققان ماده ای ابداع کرده اند که می توان آن را روی سطوح مختلف اسپری کرد. این ماده قابلیت دریافت و انتقال امواج رادیویی را فراهم می کند. در نتیجه می توان گجت های نازک تری ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  دیلی میل، محققان یک ماده فلزی دوبعدی ابداع کرده اند که با اسپری کردن آن روی هر سطح می توان آن را به آنتنی برای دریافت و انتقال امواج رادیویی تبدیل کرد. به این ترتیب نیاز به تعبیه آنتن در دستگاه از بین می رود.

یکی از سخت ترین مشکلاتی که باید در ساخت گجت های امروز بر آن غلبه کرد طراحی آنتن است. اما روش جدید بدان معناست که می توان از طریق یک آنتن خارجی امواج رادیویی را دریافت و منتقل کرد.

این روش امکان تولید انبوهی از گجت های نازک از تلفن هوشمند گرفته تا روترها و پارچه های هوشمند و دستگاه های اینترنت اشیا را فراهم می کند.

محققان دانشگاه درکسل  یک ماده به نام MXene ابداع کرده اند که قابلیت آنتن های به کاررفته در دستگاه های موبایل را دارد.

کاربید تیتانیوم MXeneرا می توان در آب حل کرد و نوعی جوهر یا رنگ به وجود آورد. قابلیت رسانایی خارق العاده این ماده  امواج رادیویی را هدایت و منتقل می کند.

به این ترتیب می توان آنتن را در طیف وسیعی از اشیا و سطوح به کار گرفت.

قابلیت اسپری کردن آنتن روی مواد انعطاف پذیر کاربردهای جدیدی ایجاد می کند. با کمک این فناوری می توان آنتن اشیای مختلف را به طور نامحسوس یکپارچه کرد. چنین روندی به ظهور اینترنت اشیا کمک می کند.

کد مطلب 4408760
شیوا سعیدی

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