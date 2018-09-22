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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

«آبه» از بندر راهبردی «داروین» استرالیا بازدید می‎کند

«آبه» از بندر راهبردی «داروین» استرالیا بازدید می‎کند

نخست‎وزیر ژاپن برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، به بندر راهبردی داروین استرالیا سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن قرار است در راستای بازدید از روند اجرای پروژه ۴۰ میلیارد دلاری انتقال گاز مایع که از سوی شرکت ژاپنی «اینپکس» انجام می‌شود؛ سفری به شهر بندری «داروین» استرالیا داشته باشد.

داروین مهمترین شهر استراتژیک استرالیا است و از ۲۰۱۱ میزبانی تفنگداران دریایی آمریکا را بر عهده دارد.

این اولین سفر یکی از نخست‌وزیران ژاپن  به داروین از بعد از پایان جنگ جهانی دوم به این سو است.

در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳، حملات ژاپن به بندر راهبردی داروین بیش از ۲۵۰ کشته درپی داشت.

علاوه بر نظارت بر پروژه گازرسانی، هدف دیگر آبه از سفر به داروین، تحکیم روابط نظامی با استرالیا عنوان می‌شود به‌ویژه آنکه ۲ کشور اخیراً برای انجام تمرین‌های نظامی مشترک و افزایش همکاری‌های نظامی به توافق رسیده‌اند.

کد مطلب 4408765
مریم خرمایی

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