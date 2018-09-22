ملت ایران بت استکبار را ابراهیم وار خواهند شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح که بمناسبت هفته دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور برگزار شد، با بیان اینکه ملت ایران هشت سال غیرت مندانه از دین، آب، خاک و ناموس، جانانه دفاع کردند، اظهار کرد: ملت ایران همان گونه که بت شاه و صدام را ابراهیم وار شکستند، امروز نیز بت استکبار را برای نابودی نشانه گرفته اند.

یعقوبی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری درباره تهدیدهای استکبار اشاره کرد و افزود: اکنون زمانی نیست که کسی بخواهد به ایران حمله کند و مفت از صحنه خارج بشود.

وی بیان کرد: هشت سال صدام با کمک دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، تانک و موشک و... را رد اختیار گرفت و از زمین، هوا و دریا به ملت ما حمله کرد اما با این وجود ملت یاران غیرتمندانه ایستادند و پیروز شدند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه به واژه غیرت اشاره و تصریح کرد: غیرت واژه ای است به معنای عکس العمل نشان دادن در برابر خطری که انسان، کشور و یا هر چیزی که محبوب را تهدید کند، است.

یعقوبی اضافه کرد: چنانچه انسان متوجه خطری نسبت به کشور و یا آنچه که مورد علاقه اوست شود، دفاع می کند و اسلام از آن به عنوان غیرت نام برده است.

وی با بیان اینکه قرآن دفاع از دین، جان، مال، ناموس، کشور و ملیت را به عنوان غیرت یاد کرده است، گفت: غیرت یکی از صفات خداوند است، بنابراین خداوند نیز غیرتمندان را دوست می دارد.

امام جمعه بجنورد مطرح کرد: بنابراین دفاع نشانه غیرت است و هرجایی که ملت آن غیرت داشته باشند، از میهن خود دفاع خواهند کرد.

دفاع مقدس آیینه تمام نمایی از غیرت ملت ایران بود

یعقوبی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن طمع کرد تا نظام را براندازد اما ملت غیور ایران در مقابل مستکبران ایستادند، بنابراین دفاع مقدس آیینه تمام نمایی از غیرت ملت ایران بود.

وی ادامه داد: ملت ایران به وسیله غیرت دینی خود ضربه ای به دشمن وارد کردند تا دیگر هیچ کشوری فکر حمله به ایران را به ذهن خود نیاورد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه تاریخ غیرت ملت ایران در جنگ هشت ساله را ثبت کرده است، بیان کرد: مردم ایران با الهام گرفتن از اسلام ناب توانستند دشمن را از پای درآورند.

یعقوبی همچنین با بیان اینکه امروز جبهه مقاومت در سرتاسر منطقه خاورمیانه شکل ‌گرفته، گفت: تشکیلات و سازماندهی نیروهای حزب الله در برابر دفاع از اسلام سبب شد تا مستضعفین مؤمن یکدیگر را در این منطقه ببینند.

وی با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر براندازی ایران، تاکید کرد: تمام دنیا بدانند، چنانچه حمله ای رخ دهد، ملت یاران در برابر حمله دشمنان نظام جانانه‌تر از گذشته دفاع می‌ کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی همچنین به جنگ اقتصادی که امروز گریبان گیر شده ایم، اشاره کرد و گفت: ایستادگی در برابر جنگ اقتصادی همچون جنگ نظامی غیرت دینی را می طلبد تا بتوانیم بازهم به پیروزی برسیم.