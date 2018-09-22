صنعت داروسازی ایران توان مالی برای افزایش صادرات را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر احمد شیبانی روز شنبه در نشست خبری چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما (دارو و صنایع وابسته) که قرار است از دوم تا چهارم مهر ۹۷ در مصلای تهران برگزار شود، گفت: ما این نمایشگاه را در شرایطی برگزار می کنیم که صنعت داروسازی کشور وضعیت خوبی ندارد.

وی با اشاره به ایجاد ۳۵ هزار مترمربع فضا برای برگزاری نمایشگاه، اظهار داشت: ۳۶۰ شرکت داخلی به همراه ۱۴۰ شرکت خارجی از ۲۴ کشور دنیا در این نمایشگاه حضور فعال خواهند داشت.

شیبانی با اشاره به جایگاه کشورهای چین و هند در صنعت داروسازی دنیا، خاطرنشان کرد: ما در این نمایشگاه دو پاویون برای این دو کشور اختصاص داده ایم.

به گفته وی ۲۰ شرکت دانش بنیان نیز در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.

وی در ادامه به وضعیت صنعت داروسازی کشور اشاره کرد و گفت: صنعت داروسازی مشکلات زیادی دارد ولی به معنای این نیست که ما بخواهیم این نمایشگاه را برای طرح مشکلات صنعت دارو برپا کنیم زیرا مطمئن هستیم این مشکلات رفع خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به سابقه ۷۰ ساله صنعت داروسازی کشور یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

وی از فعالیت ۱۰۰ کارخانه داروسازی در کشور خبر داد و گفت: ما به لحاظ دانش فنی صنعت دارو در جایگاه خوبی قرار داریم اما این صنعت نیاز به بازسازی و نوآوری دارد تا بتواند بیش از پیش توسعه یابد.

شیبانی با انتقاد از اینکه از رقم صادرات دارو راضی نیستیم، تصریح کرد: بخشی از مشکل صادرات دارو مربوط به صنعت بوده و بخشی از آن کشورهای هدف هستند.

به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، صنعت داروسازی علاقه مند صادرات است زیرا علاوه بر نفع اقتصادی، برای آنها اعتبار نیز کسب می کند اما متأسفانه برای نوسازی صنعت، دچار گردش مالی هستیم که می بایست دولت از این صنعت حمایت کند.