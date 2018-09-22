اعضای بیمار مرگ مغزی به سه نیازمند دریافت عضوجان دوباره بخشید

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم خالقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بااهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سه بیمار نیازمند جانی دوباره یافتند و به ادامه زندگی امیدوارتر شدند.

وی افزود:در هفتصدو نود و ششمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی سید حسن محمدی ۵۹ ساله که از بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:همچنین قرنیه های زنده یاد سید حسن محمدی، جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد ارسال شد.

وی گفت: همچنین قسمتی از پوست مرحوم سید حسن محمدی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.