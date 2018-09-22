۹۸ میلیارد تومان تسهیلات به روستاییان و عشایر بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از اردیبهشت سال جاری تاکنون بیش از ۹۸ میلیارد تومان تسهیلات به روستاییان و عشایر استان در قالب طرح تسهیلات توسعه پایدار روستایی و عشایری و به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال پرداخت شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: تسهیلات مذکور با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت شده تا در حوزه‌های دانش بنیان، کشاورزی، صنایع کوچک و بزرگ و نیز گردشگری، صنایع دستی، منابع طبیعی، معادن، فناوری اطلاعات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر، شغل جدید ایجاد شود.

موسوی با اشاره به این که بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید از موسسات عامل پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی هستند تصریح کرد: تمام طرحهای متقاضیان در کارگروههای فنی و تخصصی شهرستانها و استان مورد بررسی جدی قرار گرفته و در صورتی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی بودند به بانکها برای پرداخت ارسال شدند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در ادامه اظهار داشت: در مرحله اول ۹۸ میلیارد تومان به استان اختصاص یافت که خوشبختانه با رهنمودها و پیگیری‌های جدی استاندار و معاون ایشان، ظرف چهار ماه و پس از برگزاری نشستهای متعدد در استان و شهرستانهای تابعه و برنامه ریزی دقیق و بکارگیری ظرفیتهای موجود، این میزان اعتبار جذب و به متقاضیان پرداخت شد. به گونه ای که استان بوشهر از معدود استان‌های کشور شناخته شد که در زمان مقرر موفق به انجام این مهم شده است. اعتقاد داریم برنامه اشتغالزایی دولت خصوصا در مناطق روستایی باید با دقت و سرعت لازم انجام شود تا بر بحران بیکاری غلبه کنیم.

وی با تقدیر از تلاش و پیگیری فرمانداران شهرستان‌ها، مدیران و کارکنان ادارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز مدیران و کارکنان بانکهای استان اعلام کرد پست بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید بیش از سهمیه اختصاصی و از سایر منابعی که در اختیار داشتند، تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند و امیدواریم بانک کشاورزی نیز زمینه جذب سهمیه ابلاغی و پرداخت تسهیلات مطابق قانون و مقررات ابلاغی را فراهم آورد.

موسوی با اشاره به اینکه درخواست ابلاغ مرحله دوم تسهیلات را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده ایم اضافه کرد: در جلسه اخیر استانداران کشور دو پیشنهاد دفتر اقتصادی استانداری بوشهر به تصویب رسید و بر اساس آن، سقف اختیار استانها از ۶ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان برای تصویب تسهیلات افزایش یافت. علاوه بر آن، تعیین رسته ها نیز به کارگروه اشتغال استانها واگذار شد لذا پیش بینی می کنیم مدیریت و پرداخت تسهیلات با دقت بیشتر و نظارت کاملتری انجام شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اظهار این نکته که انتظار داریم حاصل پرداخت این تسهیلات ایجاد حداقل ۱۳۵۰ فرصت شغلی جدید برای متقاضیان باشد افزود تحقق این هدف منوط به نظارت دقیق بر طرحهاست که به همین منظور کارگروه نظارت بر طرحها در استان و شهرستانها تشکیل شده و به صورت مستمر بر اجرای این طرحها نظارت می شود تا از انحرافات احتمالی پیشگیری کنند.