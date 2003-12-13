  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۲۷

دوشنبه آينده :

" ابرار ورزشي" ، " فرهنگ و سينما" ، " حريم " و " زنان فردا " به دادگاه مي روند

دادگاه رسيدگي به اتهامات مطروحه عليه روزنامه ابرار ورزشي و هفته نامه زنان فردا، دوشنبه در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر همچنين دراين روز به اتهامات دو نشريه ديگر به نام هاي هفته نامه "حريم" و ماهنامه "فرهنگ و سينما" نيز به همراه دو نشريه فوق در شعبه 76 دادگاه كيفري استان به رياست قاضي صارمي به طور علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود.

حسن اختري مدير مسوول وصاحب امتياز هفته نامه "حريم" در گفتگو با خبرنگار خبر گزاري مهر ضمن ابراز بي اطلاعي از جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات اين نشريه گفت:  در پي شكايت وزارت اطلاعات به دليل چاپ خبري در اين نشريه و به دنبال احضار از سوي بازپرس شعبه ششم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت، تا كنون چندين بار جهت تفهيم اتهام و ارايه توضيحات لازم در شعبه مذكور حاضر شده ام.

لازم به ذكر است كه مقرر بود كه دادگاه اين چهار نشريه، دوشنبه هفته گذشته برگزار شود ولي به دليل به طول انجاميدن جلسه رسيدگي به اتهامات روزنامه ياس نو به دستور قاضي صارمي رييس دادگاه اين جلسات به دوشنبه اين هفته موكول شده است. 

کد مطلب 44088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها