" ابرار ورزشي" ، " فرهنگ و سينما" ، " حريم " و " زنان فردا " به دادگاه مي روند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر همچنين دراين روز به اتهامات دو نشريه ديگر به نام هاي هفته نامه "حريم" و ماهنامه "فرهنگ و سينما" نيز به همراه دو نشريه فوق در شعبه 76 دادگاه كيفري استان به رياست قاضي صارمي به طور علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود.

حسن اختري مدير مسوول وصاحب امتياز هفته نامه "حريم" در گفتگو با خبرنگار خبر گزاري مهر ضمن ابراز بي اطلاعي از جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات اين نشريه گفت: در پي شكايت وزارت اطلاعات به دليل چاپ خبري در اين نشريه و به دنبال احضار از سوي بازپرس شعبه ششم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت، تا كنون چندين بار جهت تفهيم اتهام و ارايه توضيحات لازم در شعبه مذكور حاضر شده ام.

لازم به ذكر است كه مقرر بود كه دادگاه اين چهار نشريه، دوشنبه هفته گذشته برگزار شود ولي به دليل به طول انجاميدن جلسه رسيدگي به اتهامات روزنامه ياس نو به دستور قاضي صارمي رييس دادگاه اين جلسات به دوشنبه اين هفته موكول شده است.