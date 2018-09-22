۹۸۰ خودروی تاکسی و شخصی تحت پوشش سیستم مدیریت شهری همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان پیش از ظهر شنبه در همایش توجیهی و آموزشی رانندگان سرویس مدارس شهر همدان عنوان کرد: این نشست های هم اندیشی میتواند شرایط موجود ترافیکی شهر را هر چه بهتر بهبود بخشد.

وی گفت: سرویس‌های مدارس از ضروریات جامعه شهری محسوب می‌شوند و ساماندهی و نظارت بر عملکرد مطلوب آن و همچنین ارتقای فرهنگ رانندگی از مهمترین دغدغه‌های مجموعه مدیریت شهری است.

گردان از رانندگان سرویس مدارس درخواست کرد با رعایت اصول رانندگی و حداکثر احتیاط، امنیت رفت‌وآمد دانش‌آموزان را تسهیل دهند.

وی همچنین گفت: رانندگان شهری به عنوان سفیران فرهنگی جامعه باید مراقب رفتارهای اجتماعی خود باشند، زیرا در زمینه ماندگاری چند روزه گردشگران در شهر تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس شورای شهر همدان ادامه داد: برخورد رانندگان سرویس مدارس نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا دانش‌آموزان نسل جدید به‌رغم بازیگوشی‌هایشان، باهوش و آگاه به مسائل روز هستند و تمام مباحث را در ذهن خود ثبت می‌کنند.

گردان بیان کرد: شهر همدان از لحاظ غنای فرهنگی، نظم و وضعیت مناسب شهری و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر مورد توجه جهان قرار گرفته و به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی و همچنین پایلوت شهر سبز پایدار از سوی مجمع جهانی شهرهای اسلامی انتخاب شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه مصوبات رانندگان شهری در صحن شورا با در نظر گرفتن شرایط جامعه لحاظ میشود، بر این نظر هستیم تا بسته های تشویقی برای آنها اعمال شود.

گردان ادامه داد: تاکنون ۹۸۰ خودروی تاکسی و شخصی تحت پوشش سیستم مدیریت شهری قرار گرفته و قصد داریم این تعداد را به هزار و ۵۰۰ مورد خودرو برسانیم.

وی همچنین خبر داد: در پایان سال تحصیلی جاری نیز تعدادی از رانندگان نمونه سرویس مدارس شناسایی و معرفی خواهند شد تا الگوهای مناسب در این زمینه شناخته شوند.

رئیس پلیس راهور استان همدان نیز در ادامه گفت: با آغاز بازگشایی مدارس و تردد دانش‌آموزان شاهد افزایش سفرهای ترافیکی در شهر خواهیم بود که دغدغه ایجاد امنیت این قشر از جامعه برای خانواده ها، مسئولان آموزش و پرورش و نیروهای امنیتی در ذهن خطور می‌کند.

علی فکری با تأکید بر اینکه عکس‌العمل رفتارهای رانندگان بر مسائل اخلاقی، محورهای اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار خواهد گذاشت، افزود: رانندگان سرویس‌های مدارس هم باید الگوی رفتارهای اجتماعی برای دانش‌آموزان باشند و مسئولان مدارس نیز ساعات تردد سرویس مدارس را به مانند یکی از ساعات دروس دانش آموزان ببینند.

فکری با تأکید بر اینکه مسائل فنی و ایمنی رانندگان را با پیگیری بیشتر بررسی خواهیم کرد، گفت: با احصای مشکلات سال گذشته بر این نظر هستیم تصادفات را به حداقل برسانیم و هر سال به سمت قانونمندتر شدن، پیش می‌رویم.

وی ابراز امیدواری کرد: با ارتقای فرهنگ رانندگی، به مرحله‌ای برسیم که نیازی به اعمال قانون نباشد.