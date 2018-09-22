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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

مدیرکل آموزش و پروش استان زنجان:

۱۹ هزار نوآموز در زنجان سال تحصیلی را آغاز کردند

۱۹ هزار نوآموز در زنجان سال تحصیلی را آغاز کردند

زنجان-مدیرکل آموزش و پروش استان زنجان گفت: همزمان با نواخته شدن زنگ جشن شکوفه ها ۱۹ هزار نفر دانش آموز زنجانی در سر کلاس های درس حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم رشتچی قبل از ظهر شنبه در مراسم نمادین زنگ شکوفه‌ها در مدرسه خیر ساز توفیق با اشاره به اینکه ۱۹ هزار دانش آموز امروز با حضور در جشن شکوفه‌ها تحصیل خود را آغاز کردند، افزود: ۱۰۳ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی نیز در سر کلاس های درس حاضر خواهند شد.

وی با بیان اینکه از مدارس استان زنجان دانش‌آموزی فرهیخته و توانمند برای ساختن ایرانی آباد تربیت شود، ادامه داد: امسال ۱۸۰ هزاردانش آموز زنجانی درمقاطع مختلف تحصیلی درکلاسهای درس حاضر خواهند شد.

رشتچی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس حماسه عزت‌آفرین است، افزود: آموزش وپرورش بر خود وظیفه می‌داند ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس را در جامعه و در بین نسل آینده کشور ترویج دهد. 

مدیرکل آموزش و پروش استان زنجان ادامه داد: ۱۰۲ هزار نفر از مجموعثبت نامی‌ها مربوط به مقطع ابتدایی است که بیشترین تعداد دانش آموزان را شامل می‌شود.

رشتچی با بیان اینکه ۹هزار کلاس درس در قالب ۲ هزارو ۲۰۰ مدرسه دراستان برای سال تحصیلی جدید آماده شده است، گفت:  امسال ۱۵ هزار فرهنگی وکادراداری هم دانش آموزان را در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ همراهی می‌کنند.

کد مطلب 4408802

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