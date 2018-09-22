به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح اصفهان با بیان اینکه ایران اسلامی در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با هجمه دشمنان روبرو بوده است، اظهار داشت: گرچه استکبار جهانی که پشتیبان اصلی صدام در حمله به ایران بود پس از هشت سال جنگ، شکست سنگینی را بر دشمنان تحمیل کرد اما این دشمنی در طول سال‌های پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد.

وی افزود: ایران اسلامی ما امروز نیز مورد تهاجم استکبار جهانی است اما خوشبختانه با هوشیاری ملت ایران تحت زعامت رهبر معظم انقلاب دشمنان تاکنون در اهداف خود موفق نبوده‌اند.

دشمن به جای جنگ فرهنگی و سیاسی، جنگ اقتصادی را در پیش گرفته است

استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت آمریکا در سیاست‌های قبلی خود موفق نبوده است اما همچنان در فکر ادامه این سیاست‌هاست، ابراز داشت: این بار دشمن به جای جنگ فرهنگی و سیاسی، جنگ اقتصادی را در پیش گرفته است و در صدد فشار آوردن به مردم از طریق افزایش تحریم‌ها و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت است، غافل از اینکه این ملت از رشادت‌های خود دست برنمی‌دارد و هرگز در برابر دشمنان تسلیم نمی‌شود.

ابرقدرت‌ها به خوبی می‌دانند توانمندی‌های ایران با ۴۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست

وی ادامه داد: صدام روزی ادعا کرد ظرف چهار روز به تهران می رسد اما نه تنها به این ادعای واهی دست نیافت بلکه امروز نیز ابرقدرت‌ها به خوبی می‌دانند توانمندی‌های ایران با ۴۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست.

مهرعلیزاد تصریح کرد: این ملت پیرو راه سیدالشهدا هستند که حتی با نثار جان و خانواده هرگز تن به ذلت نداد و ملت ایران نیز به اقتدای سید و سالار شهیدان هرگز تن به خواری نخواهند داد.

ملت ما آرامش خود را در عزت‌مندی می‌داند

وی با بیان اینکه ملت ما آرامش خود در عزت‌مندی می‌داند و بر همین اساس زیر بار ذلت نمی‌رود، تصریح کرد: هر قدر ترامپ در کاخ سفید عربده‌کشی کند باید بداند نه ملت ایران تسلیم وی می‌شود و نه می‌تواند حتی خدشه‌ای کوچک به نظام جمهوری اسلام وارد کند چراکه مردم ایران همچون همیشه در برابر فشارهای مستکبران جهانی ثابت قدم ایستاده‌اند.