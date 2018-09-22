به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا احمدی پیش از ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان قم که در بلوار پیامبر اعظم(ص) برگزار شد دوران دفاع مقدس را از مقاطع مهم کشور دانست و گفت: شهدا و ایثارگران در دوران جنگ تحمیلی برای اطاعت فرمان امام خمینی(ره) همه چیز خود را تقدیم انقلاب کردند.

وی با بیان اینکه این جبهه اطاعت از ولی فقیه در دروان دفاع مقدس در برابر تجاوزگران به سرکردگی آمریکا و عملگی صدام به وجود آمد، افزود: هفته دفاع مقدس یادگار امام خمینی(ره) است که هرساله هرچه باشکوه‌تر گرامی داشته می‌شود.

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) با اشاره به اینکه برخی اینگونه القاء می‌کنند که کشور به بن بست رسیده است، گفت: هرگز این چنین نیست و لذا شعار هفته دفاع مقدس امسال «ما توانستیم» قرار داده شده است.

از ابتدای انقلاب اسلامی تحریم‌ها بوده است

وی تصریح کرد: تحریم‌ها مربوط به این دوران نیست بلکه از ابتدای انقلاب اسلامی تحریم‌ها بوده است و در دوران جنگ تحمیلی نیز شاهد آن بودیم اما آنچه اکنون مهم است اینکه برخی به توانمندی‌های داخلی برای مقابله با تحریم بی‌توجه هستند.

سردار احمدی با بیان اینکه مدیریت صحنه جنگ تحمیلی با آمریکا بود و امکانات و تسلیحات در اختیار صدام می‌گذاشت، ابراز داشت: مرزهای ما امروز برای درگیری با آمریکا و جبهه استکبار به 2 هزار کیلومتری خرمشهر رسیده است؛ موتور محرکه نبرد مردم منطقه با مستکبران در زمان کنونی اندیشه‌های امام خمینی(ره) است.

وی با بیان اینکه امروز آمریکا شاهد اضمحلال خود در منطقه است، افزود: راهپیمایی اربعین صحنه قدرت شیعیان است و آمریکا برای کمرنگ کردن آن اتاق فکر تشکیل داده و حتی در سال گذشته جهت بررسی 500 پژوهشگر را به اربعین فرستاده است.

فرمانده سپاه استان قم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: به امید خدا با سربلندی از این آزمایش اقتصادی خارج می‌شویم.