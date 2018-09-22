سامانه پزشکی از راه دور در آمبولانس های فارس نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد مرادیان ظهر شنبه در نشست خبری پیرامون آمادگی به مناسبت بازگشایی مدارس به ارایه گزارشی از وضعیت و آمار پنج ماهه اول سال جاری پرداخت و گفت: اورژانس عنوان خط مقدم پاسخ گویی نظام سلامت است، کما اینکه علیرغم مشکلات با حمایت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی با کمترین خدشه خدمات به مردم ارایه می شود.

وی با بیان اینکه در استان فارس ۵ دانشگاه مشغول به فعالیت هستند از وجود ۱۳۵ پایگاه اورژانس خبر داد که۱۸۴ پایگاه زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی هستند.

مرادیان درعین حال از استفاده اورژانس فارس از ۳ بالگرد اجاره ای خبر داد و تصریح کرد: این بالگردها برای ماموریت های روز به محل اعزام می شوند.

رییس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اورژانس فارس به دیگر تجهزیات این مرکز اشاره کرد و افزود: ۵ دستگاه موتورلانس و ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس در کنار ۹۰۰ نیرو در اورژانس استان فارس درحال خدمت هستند.

وی با این حال اعلام کرد: برای راه اندازی پایگاه در برنامه ششم توسعه جاده های فرعی افزوده شده و می خواهیم۱۴۴ پایگاه باید در فارس راه اندازی کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز فعلی باشیم، بنابر این، منتظر ابلاغیه نهایی هیئت دولت هستیم.

مرادیان با این وجود افزود: برای راه اندازی مشکل جدی جهت تامین زمین نداریم اما درباره ساخت و ساز از خیرین دعئوت می کنیم با مراجعه به مجمع امور خیرین سلامت آمادگی خود را برای راه اندازی پایگاه اعلام کنند.

رئیس اورژانس فارس در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون تهیه خودروهای امدادرسان از جمله آمبولانس تصریح کرد: ۷۰۰ میلیون تومان هزینه خرید آمبولانس داخلی است که بالاست و مسلما برای این موضوع نمی توانیم منتظر وزارت بهداشت بمانیم.

این در حالیست که به گفته مرادیان، ۲۷ دستگاه آموبولانس در فاز اول توسط وزارت بهداشت در مهرماه به فارس اختصاص می یابد.

وی در ادامه گفت: برنامه ریزی شده که در نقاطی از جمله خسویه آباده و بوانات پایگاه اورژانس راه اندازی شود و امیدواریم پاییز امسال در دژکرد اقلید و کمهر سپیدان مراکزی راه اندازی گردد.

مرادیان در عین حال اعلام کرد: برای ایجاد پایگاه اورژانس سپیدان یک نیکوکار زمین اهدا کرده است.

رییس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آمار ۵ ماه اول سال در اورژانس ۱۱۵شیراز اشاره کرد و گفت: ۲۹۲هزار و ۹۰۸ تماس تلفنی داشتیم که نسبت به پارسال ۷ درصد افزایش داشته است.

رئیس اورژانس فارس اعلام کرد: محورهای شیراز-اصفهان، فسا- بندرعباس- شیراز - کازرون – بوشهر پر تصادف ترین نقاط استان هستند.

وی با این حال از ثبت ۴۶۱۴۹ مزاحمت تلفنی در اورژانس فارس خبر و در خصوص نحوه برخورد با این افراد به خبرنگار مهر پاسخ داد: تماس های افرادی که مزاحمت ایجاد می کنند به مراجع قضایی و اپراتورها اعلام می کنیم و قابل پی گرد است که تاکنون ۱۰ تا ۲۰ خط موبایل مزاحم را این مراجع مسدود کرده اند.

رییس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام اینکه در اورژانس ثانیه ها هم اهمیت دارد، تصریح کرد: از میان این تماس ها ۹۹۶۱۲ ماموریت انجام شده که نسبت به پارسال درصد

تعداد ماموریت های تصادفی در شهرها یک درصد کاهش داشتیم.

مرادیان اعلام کرد:۱۳ هزار و ۳۴۶ مورد ماموریت تصادفی برای شهرها زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است.

این در حالیست که وی اعلام کرد: جای تاسف دارد که ماموریت های جاده ای ۷۸۴۱ مورد بوده که حکایت از ۸ درصد افزایش نسبت به پارسال دارد.

وی در خصوص تصادف های جاده ای عنوان کرد: طی یک کار تحلیلی طول جاده ها را محاسبه کردیم که به ازای هر یک کیلومتر در محور شیراز، کازرون، بوشهر بیشترین تعداد مصدوم مجروح و کشته داشته و به ازای هر کیلومتر، ۲,۵ ماموریت انجام دادیم و دیگر محورها کمتر از ۲,۵ ماموریت بوده است.

به گفته مرادیان، در پنج ماهه اول امسال ۵۶ سورتی پرواز بالگرد داشتیم که ۵۳ مورد، بیمار، مصدوم و مجروح به وسیله بالگرد انتقال یافته است. این در حالیست که بالگردهای اورژانس فارس به طور متوسط ماهانه ۲۵۰ میلیون تومان هزینه پرواز دارد.

رئیس اورژانس فارس با این وجود اعلام کرد: تعداد آمبولانس های اورژانس محدود است و نیروهایی ما با فعالیت پر مشغله ای روبه رو هستند، لذا شهروندان در نظر بگیرند موارد غیرفوریتی را به اورژانس اطلاع ندهند؛ توصیه می کنیم مردم در تماس با اورژانس خونسردی خود را حفظ کنند.

مرادیان در ادامه همچنین گفت: در حدود یک ماه گذشته سامانه پزشکی از راه دور در آمبولانس ها نصب شد که از جمله دستگاه نوار قلب بخشی از آن است؛ ویژگی این دستگاه این است که نوار قلب و اطلاعات پزشکی به طور آنلاین به بیمارستان منتقل می شود

وی با بیان اینکه در شهرهای بزرگ استان فارس این امکان فراهم خواهد شد، افزود: پزشکان قلب را هم می خواهیم وارد این سامانه کنیم این طرح در کشور ۲۴۷ نام دارد.

وی یادآوری کرد که میانگین زمان ماموریت‌ها در اورژانس فارس و متوسط رسیدن بر بالین بیمار در استان فارس در کل ماموریت‌ها ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه می باشد که این زمان در شیراز یازده دقیقه و ۱۷ ثانیه است.

وی در پایان با اشاره به بازگشایی مدارس به ویژه در روزهای نخستین که خیابان ها و معابر با پیک ترافیکی روبه روست، گفت: از اول مهر ساعت کاری آمبولانس های سیار ما از انتها شب به صبح انتقال می یابد و ۲ دستگاه دیگر هم از پایگاه ها در نظر می گیریم.

این در حالیست که به گفته رییس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اورژانس فارس میانگین پایگاه های استان فارس ۱۳۵ نفر نیرو کم دارند که نیروی انسانی هر پایگاه اورژانس به ۶ نفر برسد.