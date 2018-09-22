به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «محمد تقی سبحانی» دبیر علمی همایش تصوف شاخصه ها و نقدها در دیدار با آیت الله نوری همدانی که در محل دفتر ایشان برگزار شد، با تسلیت ایام محرم حسینی اظهار کرد: دفترتبلیغات اسلامی در طول سال های گذشته یکی از محورهای فعالیت خود را بحث فرقه‌های انحرافی در کشور قرار داده است.

وی با اشاره به حساسیت بحث تصوف و فرقه‌های انحرافی دیگر، بر لزوم ورود و همفکری جمعی حوزویان در این زمینه تأکید کرد و افزود: در خصوص تصوف در حدود سه سال پیش کارگروهی از اساتید این رشته تشکیل شد و با جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون این موضوع، تلاش گردید تا کار منظمی در این زمینه انجام پذیرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به برقراری ارتباط با مسؤولان ذیربط اظهار کرد: اولین کاری که انجام شد رصد این فرقه ها در کشور بود که به دلیل پراکندگی جغرافیایی شاخه های صوفیانه حتی مسؤولان کشور هم به جزئیات این فرقه ها دسترسی کافی را نداشتند؛ زیرا ابعاد علمی و تخصصی فرقه‌ها غالبا از دیده‌ها پنهان می‌ماند.

*شناسایی ابعاد مختلف فرقه های صوفیانه

وی افزود: با هماهنگی و همکاری متخصصان توانستیم ابعاد مختلف این فرقه ها و گرایش های آنها را در سطح کشور به طور کامل شناسایی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین سبحانی ادامه داد: در کنار شناسایی فرقه‌های صوفی در کشور، یک کار تحقیقاتی برای شناساندن دقیق تر عقاید و آداب این فرقه ها به بدنه حوزه و دانشگاه انجام شد.

وی با بیان اینکه در گذشته اطلاعات خوبی در بین اساتید و فضلا وجود داشت ولی متأسفانه نسل جوان حوزه اطلاعات محدودی از صوفیه دارند و از این رو، آسیب‌ها و انحرافات آنها از دید نسل جوان کشور پنهان مانده است، اظهار کرد: این فرقه‌ها غالبا با عوام فریبی سعی می کنند خود را به عناوین و ادعاهای دروغین جا بیندازند و برخی ها هم فریب سخنان آنان را می خورند و شبهه پیدا می کنند.

*تشکیل حلقه های صوفیانه در نقاط مختلف کشور

وی گفت: اطلاعاتی که ما داریم در شهرهایی مانند تهران، کرج و حتی در شهر های دور افتاده، این ها به بهانه‌های مختلف سعی دارند که حلقه های صوفیانه خود را تشکیل دهند و مردم ساده دل را به خود جذب کنند؛ یکی از حیله هایی که به کار می برند استفاده از نام بزرگان اهل عرفان و معنویت ما است که به این وسیله جوانان را فریب می دهند.

رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: کارگروهی در این دفتر تصمیم گرفت که با برنامه ریزی منظم، ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی این فرقه ها را نشان دهد و همایشی را فراخوان داده ایم و با همکاری مؤسسات مختلف این همایش با عنوان «تصوف؛ شاخصه ها و نقد ها» تصویب شد و به صورت رسمی در وزارت علوم ثبت گردید.

*ارسال ۳۲۰ چکیده مقاله به همایش تصوف، شاخصه ها و نقدها

وی اظهار کرد: حدود ۳۲۰ چکیده به این همایش آمده و از بین حدود ۲۰۰ مقاله ارسالی که ارزیابی شد، ۵۴ مقاله علمی را به عنوان آثار برتر گزینش کرده ایم که قرار است در این همایش ارائه شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که این همایش در ۱۹ مهرماه ۹۷ در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود، گفت: هدف اصلی ما نگاه علمی و انتقادی به پدیده صوفی‌گرائی است و در مقابل متأسفانه کسانی با نام برخی از اهل ادب ما در کشور همایش هایی را برگزار می کنند و در لابه‌لای آن، آیین و آداب انحرافی و خرافی را تبلیغ می کنند.

*درخواست از مراجع عظام تقلید برای پشتیبانی مبارزه با فرق انحرافی

وی در پایان ضمن تشکر از همه کسانی که از این حرکت حمایت کرده اند، اظهار امیدواری کرد که با پشتیبانی مراجع عظام تقلید این فعالیت‌ها از عمق و گسترش بیش‌تری برخوردار شود.