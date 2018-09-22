به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاوشی پیش از ظهر شنبه در رژه یگان‌های نمونه نیروهای مسلح سمنان به مناسبت هفته دفاع مقدس، بابیان اینکه ایران اسلامی کشوری است که همیشه به دنبال صلح در منطقه و جهان بوده است، تأکید داشت: دشمن در پی آن است ایران را خطر بین‌المللی نشان دهد که این تلاشی بیهوده بوده چراکه ایران هرگز چنین رویکردی نداشته است.

وی بابیان اینکه ایران اسلامی با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و همت والای مردان و شیر زنانش از موج ایران هراسی قهرمانانه عبور کرده است، افزود: اقتدار نظامی ایران مانند توان موشکی که در اختیار دارد تنها برای آرامش، صلح و صیانت از منطقه در کنار قدرت بازدارندگی در مقابل زورگویی‌ها محسوب می‌شود و نه جنگ‌افروزی.

استاندار سمنان بابیان اینکه ایران اسلامی امروز در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، بیان کرد: ملت غیور ایران همواره در کنار نیروهای مسلح در مقابل استکبار جهانی ایستاده‌اند و این ایستادگی در اوج عزتمندی و اقتدار رقم می‌خورد.

چاوشی بابیان اینکه مردم ایران اسلامی از آرمان‌های انقلابشان دفاع می‌کنند، گفت: وحدت و همدلی ملت ایران رمز پیروزی است.

وی با اشاره به عاشورای حسینی و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: انقلاب ما پرتوی از نهضت حسینی(ع) بر پهنه گیتی است که آرمانش مقابله با زورگویی و استکبار محسوب می‌شود.

تحریم‌ها ملت ایران را متحدتر و منسجم‌تر خواهد کرد​

استاندار سمنان بابیان اینکه دشمنان هرگز در رسیدن به اهدافشان در قبال مردم ایران موفق نبوده‌اند، افزود: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی منطق ما را به جهانیان نشان داد و این استکبار جهانی است که دررسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.

چاوشی گفت: دشمن پس‌ازاینکه به ناتوانی خود اذعان کرد درصدد آن است که انگیزه اعتقادی را از جوانان بگیرد اما به برکت اهل‌بیت(ع) به این هدف شومشان نیز نخواهند رسید.

وی دیگر دسیسه و فتنه دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران را اعمال تحریم‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون دانست و گفت: فشارها و تحریم‌ها ملت ایران را متحدتر و منسجم‌تر خواهد کرد.