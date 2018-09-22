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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

پاکستان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

پاکستان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان طی پیامی حمله تروریستی اهواز را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد فیصل» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان طی پیامی بر صفحه توئیتر خود حمله تروریستی امروز اهواز را به شدت محکوم کرد.

وی در این پیام ضمن اظهار همدردی با خانواده های شهید و زخمی شدگان این حمله تروریستی، این حمله ناگوار را به ملت و مردم ایران تسلیت گفت.

افزون بر این «رفعت مسعود» سفیر پاکستان در ایران نیز طی پیامی بر صفحه توئیتر خود ضمن محکومیت این حمله با بازماندگان این حادثه اظهار همدردی کرد.

لازم به ذکر است که  صبح امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس، روبروی لشکر ۹۲ زرهی در اهواز مراسم رژه نیروهای مسلح در حال برگزاری بود که چند نفر به سمت این مراسم شلیک کردند.  در این حمله تاکنون ۱۱ تن شهید و ۶۰ نفر نیز زخمی شده اند.

کد مطلب 4408822

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
      0 2
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      حالا چرا پاکستان از خودمان هم سریعتر این حملات محکوم کرده؟ جای تعجب داره!
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
      0 0
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      پس وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی چه کار میکردن که به همین راحتی یه عده اومدن شروع به تیراندازی کردن؟!!!

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