ساخت ۵۲ مدرسه در مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، کیوان کاشفی اظهار داشت:در راستای اجرای تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان نوسازی مدارس که در استانداری کرمانشاه منعقد شد ساخت ۵۲ مدرسه در مناطق زلزله زده غرب کشور در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سهم اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از ساخت این تعداد ۲ مدرسه است افزود: اولین مدرسه فردا در روستای حشمر ثلاث باباجانی و به همت اتاق بازرگانی کرمان افتتاح می شود که این آیین با حضور مسئولین ذیربط و دانش آموزان برگزار خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین اهدا لوازم التحریر به دانش آموزان را از دیگر برنامه ها دانست.